Shakira nunca quiso casarse con Gerard Piqué: el sorprendente motivo

Shakira y Gerard Piqué confirmaban el 4 de junio de 2022 su ruptura a través de un comunicado en el que pedían respeto para su familia. Meses después de una batalla legal entre ambos, conseguían llegar a un acuerdo por el bien de sus hijos.

El acuerdo que firmaron permite que la cantante se pueda ir a vivir con sus dos hijos a Miami. Se prevé que se vayan de España cuando los menores acaben el colegio y el padre de la cantante se encuentre bien de salud para realizar el desplazamiento. También establece las visitas y periodos en los que Piqué puede estar con sus hijos.

El principal problema en esta separación y que provocó tanto retrasó en la negociación, fue el tema de la custodia de los hijos. «El dinero no ha sido aquí el conflicto», señalaba el abogado del futbolista: «El acuerdo era complejo y precisó de reuniones preparatorias».

El mismo abogado reconocía que veía imposible que algún día se lleven bien entre ellos, a pesar de la tensión que existe ahora y de las canciones de Shakira con pullas hacia Piqué: «¿Ser amigo de tu expareja? No, no, eso es utópico», confesaba Ramón Tamborero.

Una bonita historia de amor sin boda

La cantante colombiana y el catalán se conocieron en el año 2010 durante el Mundial de Sudáfrica. El mejor testigo de sus comienzos es el tema ‘Waka Waka’, en la que Gerard Piqué tuvo protagonismo. Esa fue la primera vez que se vieron, durante su grabación.

Sin embargo, no fue hasta el año siguiente cuando confirmaron su historia de amor, en aquel momento ambos tenían pareja y decidieron disfrutar de una relación discreta. «La conocí en Madrid cuando estábamos preparándonos para el Mundial de Sudáfrica. Yo ya había salido en el vídeo del ‘Waka-Waka’. Un día le escribí preguntándole por la temperatura de Sudáfrica y ella me respondió con una parrafada inmensa. Eso no era normal, por lo que empezamos a hablar y llegó un punto en el que le dije que teníamos que llegar al final para volver a vernos». confesaba el culé.

Son muchas las canciones que Shakira le ha dedicado a Piqué a lo largo de los 12 años que duró su amor. Incluso tras la ruptura la colombiana no ha dejado de publicar temas contra su ex como ‘Te felicito’, ‘Monotonía’ o la última con Bizarrap, ‘Music Sessions #53’, donde los dardos son directos contra el ex futbolista, su ex suegra y Clara Chía.

Lo cierto es que su ruptura pillaba a muchos por sorpresa, con más de una década juntos y dos hijos en común, parecían una pareja feliz. Muchos apuntaban a una posible boda pero la cantante siempre se ha resistido a pasar por el altar.

El motivo lo explicaba la propia cantante en una entrevista: «A decir verdad, el matrimonio me asusta muchísimo. No quiero que me vea como la esposa. Prefiero que me vea como su novia». La cantante no lo dejó ahí, sino que añadió que «es como una pequeña fruta prohibida». «Quiero mantenerlo alerta. Quiero que piense que todo es posible dependiendo del comportamiento», aseguraba ella entre risas.