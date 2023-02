Robert Alvarado: El “Conde del Guácharo” Presidente

Posteado en: Opinión

La verdad de un asunto siempre te perseguirá, sin importar cuán secreto sea el escondite. Una mentira no puede vivir en paz. Martin Luther King, Jr.

Según la oposición política venezolana anunció que en octubre elegirá candidato a las presidenciales. Se plantea como fecha el próximo 22 de octubre podría ser que se conozca quien será el candidato opositor que se enfrente a Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024, unos comicios que todavía no tienen una fecha concreta. Así lo anunció la Comisión Nacional de Primarias, el órgano opositor encargado de regular el proceso. Esta elección pretende que todo el bloque contrario al chavismo pueda elegir a un candidato por la vía de la votación que aglutine las diferentes corrientes opositoras en 2024. Un movimiento fundamental si quieren tener algo de fuerza frente al oficialismo y que llega después de años de constantes enfrentamientos y divisiones que han debilitado a la oposición. Se escuchan nombres que posiblemente vayan a las primarias presidencial del 2023 tales como: Juan Guaido, Leopoldo López, Henrique Capriles Radonski, Juan Pablo Guanipa, Manuel Rosales, Carlos Prosperi, María Corina Machado, Delsa Solorzano, Manuel Isidro “Chiro” Molina, Andrés Velásquez, Antonio Ecarri Angola, Cesar Pérez Vivas, Bernabé Gutiérrez, entre otros

Pero otro nombre se oída en el evento de las primarias como pre candidato (https://www.youtube.com/watch?v=2EHCjNgy0j8) que una vez lo hizo en el año 2006 para aspirar ser presidente de Venezuela contra el comandante Hugo Chávez y Manuel Rosales. No logro porque renuncio a medio camino de la campaña y ese fue Benjamín Rausseo el “Conde del Guácharo”. Que ya un grupo detractores empezaron en hacerle descalificaciones hasta lo han comparado con el ex presidente del Ecuador Abdala Bucaram quien el congreso de ese país lo saca por loco y demente para gobernar. Pero hoy estamos de nuevo con otro loco, pero lo hace con humor que el mismo ha dicho que es un buen negocio dicho por Benjamín Rauseo, conocido como el “Conde del Guácharo”. Un personaje con un gran curriculum: Actor, Abogado, Músico, Empresario, Compositor, Director de cine, Doctorado En Educación, Maestría en Derecho Penal.

Sé que muchos van a decir “es un pecado”, un yerro inconfesable para un escritor, pero lo hago públicamente, así consideren que merezca ser arrojado a la hoguera de las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, SnapChat, Tumblr, Telegram, YouTube y Whatsapp) por dar una opinión diferente de la aspiración que tiene el “Conde del Guácharo” y lo hago con humor venezolano que es algo muy bueno para cualquier tema de conversación. Recordemos al entonces Presidente de Venezuela Carlos Soublette, por allá en el siglo XIX con el dramaturgo y el humorista Francisco Robreño. Él estaba escribiendo una obra llamada «Excelentísimo señor» en la que hacía sátira del presidente. Un adulante, que nunca falta, se lo dijo al presidente y el presidente mandó a llamar al autor de la obra y le dijo «Joven, me han dicho que usted está escribiendo una obra en la que se burla de mí» y Robreño contestó «Sí señor presidente» y Soublette ordenó «Me hace el favor y me la lee» a lo que el humorista contestó «Con gusto señor presidente». Comenzó a leer la obra, uno supone que con un cierto nerviosismo, y el presidente comenzó a reír, y el muchacho le puso mayor entusiasmo a la lectura y al final el presidente Soublette estaba por el suelo revolcándose de la risa, y le dijo una frase importante: …Venezuela no se ha perdido, ni se perderá nunca porque un ciudadano se burle de su Presidente… Venezuela se perderá cuando; el Presidente se burle de sus ciudadanos… para los que nos gobierna no le gusta que los critiquen o muestren algo de interés nacional, pero hago una sátira de humor si entrevistara al candidato Benjamín Rauseo y el mismo me contestara en esta forma.

Me pondré hacerme varias preguntas que este haría en un escenario y debate y el respondería lo siguiente:

¿Cuáles serían sus cinco primeras medidas de gobierno?

Primero que todo, pagaría la deuda para no tener la excusa de “petróleo a futuro”; organizaría escuelas técnicas y artesanales para no darle el gusto a los albañiles de cobrar más que un médico; pondría la educación gratuita a todos los niveles; bajaría los impuestos y propondría la cría de avestruz, porque es una carne que parece de ganado y es más barata.

¿Quiénes serían sus colaboradores inmediatos?

-Yuyito y Lolo Ferrari. A la primera la pondría en el Ministerio de Agricultura y Cría, y a la segunda a colaborar en todo, porque en Venezuela la gente está “mamando”. ¿Qué haría con los ministerios, crearía otros o eliminaría algunos existentes? Las cosas funcionarían mejor con pocos ministerios, pues cada uno de ellos lo que hace es crear cargos y desfalcar los presupuestos, debido a que sus funciones se han desvirtuado. Lo ideal sería unir algunos y subdividir otros para eliminar tanta burocracia. Asimismo, el de Minfra lo dividiría de Comunicaciones, porque no tiene nada que ver un avión con una carretera. Además, echaría a la calle al poco de gente que cobra sin trabajar.

¿Qué haría con la Asamblea Nacional?

-Le daría una “reconstituyente”, pues, lamentablemente, hay mucha gente que tiene años calentando una silla sin darle entrada a otros sectores y a personas jóvenes que le den sentido a la voz del pueblo. Asimismo, permitiría que cualquier persona se pudiera postular a diputado sin estar con un partido político.

¿Tendría una secretaria privada?

-Una no, sino varias, para no encompincharme con ninguna.

¿Cuál sería el lema de su campaña?

-Como mi partido se llama Piedra Popular, mi eslogan sería, “vota piedra”.

¿Y su lema de gobierno?

-“Pa’lante es pa’llá”. -Si tuviera que trasladar la capital de Venezuela.

¿A dónde la mudaría?

-Musipán sería candidata; sin embargo, hay regiones como Guayana o Amazonas, que además de tener abundante agua y electricidad, tienen suficiente espacio para habitar. De esta forma quedaría descentralizado el poder y pondría dependencias gubernamentales en los distintos estados.

-De los candidatos que perdieron.

¿A quiénes colocaría en su gabinete?

A ninguno porque me quitan el coroto

¿A quién invitaría a Miraflores y a quién no?

-Además de todas las mujeres bonitas, invitaría a todos lo muchachitos que quisieran conocer cómo es eso por dentro. No invitaría a los ladrones, a los que juegan con la salud y trafican con la educación del pueblo, ni a los que no han sabido administrar el dinero de los venezolanos.

Muchas son las interrogantes sobre la precandidatura del conde ¿Quien lo mando? ¿Para que se lanzo? ¿Cuál es su farsa? Entre tantas interrogantes que hoy muchos venezolanos hacen para ir a votar por “El Conde” para sacarse la piedra contra el régimen de Nicolás Maduro…

Espero como haya salido un precandidato humorista en esta nueva contienda electoral presidencial del 2024, esperemos que nos salga otro candidato humorista parecido como el recordado “el Cazador novato” (https://www.youtube.com/watch?v=fWtL22ndzwA) Cuando Yo sea Presidente con ese humor llanero en aquellas declamaciones y le deseo la mejor suerte para Benjamín Rauseo el “Conde del Guácharo” y logre su objetivo en llegar a la silla de Miraflores…

