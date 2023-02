Hallan en Japón un submarino de EEUU naufragado en plena guerra mundial

Click to share on Google News (Opens in new window)

El USS Albacore fue visto por última vez al repostar combustible en Midway, en octubre de 1944.

Por rt.com

Los restos de un submarino estadounidense que desapareció durante la Segunda Guerra Mundial fueron descubiertos cerca de la isla japonesa de Hokkaido.

El Comando de la Historia y Patrimonio Naval (NHHC, por sus siglas en inglés) confirmó que se trata del USS Albacore (SS 218), conforme a un comunicado del organismo.

El sumergible fue identificado gracias a los datos e información proporcionados por el investigador Tamaki Ura, de la Universidad de Tokio. Ura había analizado informes del Centro Japonés de los Registros Históricos de Asia sobre el USS Albacore, que se supone que colisionó con una mina en noviembre de 1944.

Naval History and Heritage Command confirmed the identity of a wreck site off the coast of Hokkaido, Japan, as USS Albacore (SS 218). pic.twitter.com/eYZZ7MxKug

— U.S. Naval History (@USNHistory) February 16, 2023