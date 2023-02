Resuelven el misterio de la “sirena” momificada pescada en Japón

Científicos de la Universidad de Ciencias y Artes de Kurashiki han desentrañado el misterio de la sirena momificada que se conserva en el templo Enjuin de Asakuchi, en la prefectura de Okayama , al oeste de Japón, donde durante años se convirtió en objeto de culto.

La criatura enigmática recibió este apodo porque la parte superior de su cuerpo parece humana, mientras que la inferior es similar a una cola de pez.

Nadie conocía hasta ahora la verdadera naturaleza de esta momia ni cómo había llegado al templo. Una nota que la acompañaba afirmaba que era “una sirena atrapada en una red” en la costa de la provincia de Tosa (actual prefectura de Kochi) entre 1736 y 1741.

Visitantes del templo rezan ante ella, atribuyéndole supuestas propiedades curativas, si bien hace 40 años fue retirada de la vitrina donde estaba expuesta y depositada en una caja para evitar su deterioro.

