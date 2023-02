OVP: Más de 400 presos rechazados sobreviven en cárcel de Vista Hermosa

Posteado en: Actualidad, Nacionales

En el Internado Judicial de Ciudad Bolívar, conocida como cárcel de Vista Hermosa en el estado Bolívar, sobreviven alrededor de 1.790 privados de libertad.

De esta población, al menos unos 400 hombres son rechazados por el Pran (líder de la cárcel), quien tiene el control de la cárcel con sus propias reglas y normas, las cuales deben ser respetadas por el resto de la población penitenciaria para mantener su integridad física.

El equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) pudo conocer que en este recinto hay espacios de entretenimiento como discoteca o piscina, además de una granja con animales. Es tal cual una ciudad, incluso con restaurantes y bodegas donde venden alimentos.

Para que estas comodidades puedan seguir en funcionamiento y reciban mantenimiento, el Pran cobra una “causa” semanal de 350 bolívares o 20 dólares en efectivo. Si los presos quieren pagar por transferencia o pago móvil, entonces el monto es el doble.

En tanto, los presos que no paguen la “causa” son castigados. Los someten y encierran en un cuarto hasta que paguen y, en caso de no hacerlo, son expulsados al área donde se encuentran los “manchados”.

Los presos que son denominados como “manchados” deben dormir a la intemperie. Se encuentran cerca de las puertas del penal, no tienen derecho a recorrer las instalaciones, ni recibir visitas y muchos comen de la basura.

Según lo que explicaron al equipo de OVP, en esta área anteriormente estaban al menos 100 reclusos que no podían pagar la “causa”. Muchos son foráneos y no cuentan ni siquiera con la visita de su familia, pero la situación económica ha llevado a que al menos 400 presos no tengan dinero para pagar este monto extorsivo impuesto por el Pran y, por ende, fueron expulsados.

Los familiares de los presos pueden llevar alimentos diarios, pero la gran mayoría no tienen dinero suficiente para su manutención. Además, deben costear otros gastos como el traslado a la cárcel u otros insumos personales.

Para concluir, Vista Hermosa tampoco escapa de las enfermedades que azotan a las cárceles venezolanas. Se pudo conocer que existen al menos 34 reclusos con tuberculosis y 3 con VIH, quienes no reciben atención médica con regularidad y mucho menos el tratamiento adecuado.

Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones