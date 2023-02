Los refugiados que añoran los sótanos llenos de champagne de Bakhmut y juegan a la guerra en el celular

Infobae visitó un centro de refugiados en Dnipro donde viven algunas de las familias que debieron huir de la zona más caliente de la guerra en este momento y no saben si sus casas siguen en pie

Alina perdió a sus amigos. No les pasó nada, simplemente ya no le hablan. Ella se fue con su familia a Dnipro y ellos se fueron a otras ciudades, o incluso dejaron el país. Es una más en la multiplicación de tragedias laterales, una vida que cambió para siempre sin la necesidad de la muerte, pero que se siente parecido. “Si ellos me quisieran, ya me hubieran escrito. Pero no hablamos, no tengo contacto con ninguna”, dice. Tiene, sí, un novio. Está con ella en Dnipro y consiguió un trabajo, entonces no pasa el día en el refugio, pero es con el que más habla de sus sentimientos. Alina tiene 18 años y responde casi como una autómata, tomada por una seriedad que transmite una tristeza infinita. Su madre se llama Irina y está a su lado. La mira hablar y se nota que le duele el estado de su hija.

Irina dice: “Bakhmut es realmente el punto más caliente hoy”. No es que haya visto las noticias o que tenga información del ejército: Irina es de Bakhmut y tuvo que irse con su familia cuando comenzó la etapa más violenta del intento de toma de la ciudad por parte de los rusos.

“Cuando fuimos evacuados, hace dos meses, había muchos bombardeos alrededor, había disparos, explosiones. Fue horrendo y teníamos mucho miedo. Nos fuimos en uno de los autos de voluntarios que estaban ayudando a sacar a la gente de ahí”, cuenta. Junto a ella estaban su marido y su hija Alina.

Alina dice que de su ciudad extraña su casa pero principalmente a su abuela. Ella sigue allá porque trabaja de enfermera y está afectada a uno de los hospitales de la ciudad, y no quiso irse. “Le dijeron que podía irse pero si lo hacía iba a perder su trabajo, porque se necesitan muchas enfermeras ahí ahora, así que decidió quedarse. Pero a nosotros nos angustia mucho porque además no tenemos contacto, allá no hay conexión así que no sabemos nada hace varios días. Estamos esperando que alguien vaya para allá para averiguar cómo está”, cuenta.





Según datos de ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, cerca de 14 millones de personas se fueron de sus casas en Ucrania. El número representa un tercio de la población total del país. Además, cerca de 6 millones de personas tuvieron que dejar no solo su casa sino también su ciudad. El 87% de ellos son mujeres o niños.

Muchos otros decidieron irse del país. Desde el comienzo de la guerra, 9.3 millones de personas cruzaron de Ucrania a Polonia. A lo largo del año, muchos también volvieron, pero en países de Europa hay al menos 8 millones de refugiados ucranianos.

Dnipro es de las ciudades que más desplazados internos recibe porque está cerca de casi todos los frentes de batalla: Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk, Bakhmut, Vuhledar.

