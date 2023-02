Los cinco trabajos que más aumentos de sueldo tienen en Estados Unidos

Posteado en: USA

La pandemia por Covid-19 irrumpió en el mundo de forma violenta y ningún rubro se vio exento de cambios. No obstante, en lo laboral, algunas profesiones mantuvieron un buen nivel de ingresos. Si bien algunos oficios se redujeron al extremo o bien algunos desaparecieron, los que lograron mantenerse hoy se posicionan como los mejor pagos.

Por La Nación

De hecho, los pilotos resultaron ser de los más beneficiados en este aspecto. Si bien desde 2020 el número de vuelos se redujo de forma considerable debido a la pandemia, la realidad es que siempre hubo movimiento de aviones, desde y hacia Estados Unidos y también en otras partes del mundo. Recientemente, una empresa estadounidense de negocios publicó un análisis con los puestos de trabajo con mayores aumentos de sueldo.

En ese orden, los abogados también mantuvieron su nivel de ingresos y, de acuerdo con la compañía, actualmente ganan al menos cinco veces más que un bartender o un vendedor de comida rápida. Sin embargo, en la última década, los trabajos en el área de servicios y hospitalidad, que tradicionalmente fueron de bajos sueldos, se revalorizaron hasta alcanzar salarios competitivos con otros rubros. Lo mismo ocurrió con los bailarines.

No obstante, no sorprende que el mundo de la tecnología ganara un lugar en los trabajos con mayor aumento de sueldo en Estados Unidos. Sea en la costa este u oeste, trabajar como desarrollador de software en una profesión no solo bien remunerada, sino que, en un plazo de poco más de diez años, los salarios no dejan de aumentar. Otros rubros como la arquitectura, odontología y actuación tuvieron ganancias menores, pero no por eso menos atractivas.

Si bien luego de que Estados Unidos superó la pandemia, los sueldos en algunos rubros aumentaron en promedio un 5%, lo cierto es que la inflación y el incremento de las tasas de interés por parte del Departamento del Tesoro, trajeron consecuencias negativas. Tan solo a mitad de 2022, el Índice de Precios al Consumidor alcanzó un temible 9,1%.

