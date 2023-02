De Tesla a Twitter: cuáles son las empresas de Elon Musk, el multimillonario que invertirá en México

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El nombre del magnate de origen sudafricano se encontró en las tendencias nacionales al confirmarse su inversión millonaria en Nuevo León, Monterrey.

Por infobae.com

Elon Musk logró afianzar un importante acuerdo con el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para lograr instalar una planta Tesla en la República Mexicana para la fabricación de vehículos eléctricos. La entidad que recibirá la inversión millonaria es Nuevo León, en el municipio de Monterrey.

Esta situación logró posicionar el apelativo del hombre más rico del mundo, según Bloomberg, en los temas de conversación más importantes de México. Elon Musk ofrecerá detalles adicionales de la inversión prevista el próximo miércoles 1 de marzo, en el marco del Investor Day de Tesla.

Tesla y Musk se han beneficiado de una mayor demanda de sus vehículos eléctricos tras recortar los precios de varios modelos. Es por ello que su inversión en México será de vital importancia al norte del país en materia de empleabilidad y desarrollo pensando en el futuro.

FILE PHOTO: German Chancellor Olaf Scholz, Brandenburg Premier Dietmar Woidke and Elon Musk attend the opening ceremony of the new Tesla Gigafactory for electric cars in Gruenheide, Germany, March 22, 2022. Patrick Pleul/Pool via REUTERS/File Photo

Musk es un programador, físico y empresario multimillonario nacido en Sudáfrica, pero nacionalizado canadiense y norteamericano, es fundador de empresas como Paypal, Tesla, SpaceX y Solar City, que fue nombrado el hombre más rico del mundo a partir del 2021.

Twitter

Tras muchas idas y venidas, Elon concretó durante la mitad del 2022 el acuerdo de compra por Twitter. Según los detalles de la operación, Musk logró la compra a partir de un plan que incluye 25,500 millones de dólares en préstamos y 21,000 millones en capital personal.

El acuerdo definitivo para adquirir Twitter fue por 54.20 dólares por acción en efectivo. Una vez completada esta operación, la red social se convertirá en una empresa privada. El precio de compra representa una prima del 38% con respecto al precio de cierre de las acciones de Twitter el 1 de abril de 2022.

FILE PHOTO: SpaceX’s Elon Musk gives an update on the company’s Mars rocket Starship in Boca Chica, Texas U.S. September 28, 2019. REUTERS/Callaghan O’Hare/File Photo

Tesla

Encargada del desarrollo y fabricación de autos eléctricos de alta gama, Tesla no es una empresa fundada por Elon Musk, sino que se convirtió en su mayor accionista en el año 2004 luego de realizar una inversión superior a los 6.5 millones de dólares. En la actualidad no solo ha desarrollado un sistema autónomo de conducción, sino que también tiene dentro de sus proyectos un camión, un auto deportivo y una camioneta, todos eléctricos.

Además, desde el 2021 Elon Musk impulsó el desarrollo de un robot humanoide fabricado por esta compañía llamado Optimus, cuyo primer prototipo fue presentado en septiembre de este año y tiene la finalidad de reemplazar a los humanos en el cumplimiento de tareas peligrosas o aburridas.

Pese a que aún no es funcional al 100 % y que su diseño ha cambiado respecto a la idea original, Optimus ya puede realizar tareas menores como levantar objetos, identificar obstáculos y desplazarse lentamente en un espacio determinado.

Imagen de archivo. El fundador de Tesla, Elon Musk, asiste a Offshore Northern Seas 2022 en Stavanger, Noruega, el 29 de agosto de 2022. NTB/Carina Johansen vía REUTERS ATENCIÓN EDITORES: ESTA IMAGEN FUE PROPORCIONADA POR UN TERCERO. NORUEGA FUERA. NO HAY VENTAS COMERCIALES O EDITORIALES EN NORUEGA./Foto de archivo/Foto de archivo/Foto de archivo

Space X

Esta empresa gue fundada en el año 2002 por Elon Musk como parte de sus ideas de llevar a la raza humana al espacio y, eventualmente establecer comunidades en otros planetas. “No queremos ser una especie de un solo planeta, queremos ser una especie en múltiples planetas”, indicó el empresario luego del lanzamiento de una misión espacial de Space X.

Esta compañía se ha convertido en la primera empresa privada en recuperar una nave previamente enviada al espacio, además de enviar astronautas a la Estación Espacial Internacional, entre otros logros.

Parte de sus proyectos involucran el establecimiento de conexión satelital a internet gracias a la constelación Starlink, una serie de satélites que empezaron a ser lanzados al espacio y que tienen la finalidad de llevar conectividad a todo el mundo a bajo costo.

FILE PHOTO: Tesla Inc CEO Elon Musk walks next to a screen showing an image of Tesla Model 3 car during an opening ceremony for Tesla China-made Model Y program in Shanghai, China January 7, 2020. REUTERS/Aly Song/File Photo

Neuralink

Según el medio internacional DW, una de las ideas de Elon Musk es que la especie humana corre el riesgo de ser obsoleta, por lo que en 2016 fundó Neuralink, una empresa neurotecnológica que trabaja en el desarrollo de implantes cerebrales que permitan a la estimulación del cerebro de las personas con alguna discapacidad.

“Creemos que esta tecnología tiene el potencial de tratar una amplia gama de trastornos neurológicos, de restaurar la función sensorial y motora y, finalmente, de ampliar la forma en que interactuamos con los demás y experimentamos el mundo que nos rodea”, se indica en su página web oficial.

En la actualidad, se está trabajando en el desarrollo de un implante con forma de chip en el cerebro que sea invisible llamado Link. De esta forma, las personas podrían ser capaces de controlar una computadora o dispositivo móvil con la mente.

Neuralink logo and Elon Musk photo are seen in this illustration taken, December 19, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Boring Company

También fundada por Elon Musk en el año 2016, The Boring Company tiene el objetivo de ser una empresa que permita acelerar el tiempo de creación de vias subterráneas que permitan el transporte bajo tierra y de esta forma se ahorre tiempo y dinero.

Como producto adicional, esta compañía también comercializa un lanzallamas, aunque la llama que emite es tan pequeña que legalmente no es considerado como tal.