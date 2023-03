Ponen a prueba mochilas propulsoras para el Ejército en la India

Click to share on Google News (Opens in new window)

La institución planea adquirir 48 sistemas de este tipo.

Por rt.com

La India ha empezado a probar esta semana mochilas propulsoras para el Ejército desarrolladas por la compañía británica Gravity Industries.

Una demostración del dispositivo tuvo lugar el 27 de febrero en un centro de entrenamiento aéreo del Ejército en la ciudad de Agra, en el estado de Uttar Pradesh, con el objetivo de ensayar la entrega aérea, así como el transporte del personal y material, informó el portal especializado Indian Aerospace Defence News (IADN).

Yesterday, Richard Browning the founder of #Gravity Industries gave a demo of their #Jetpack system to the Indian Army in #Agra.

The #IndianArmy has issued the requirement to procure 48 such systems.#IADN pic.twitter.com/0dcEW3hjyb

— Indian Aerospace Defence News (IADN) (@NewsIADN) February 28, 2023