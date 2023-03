EN VIDEO: Captaron rarísimo tornado de nieve en Escocia

Click to share on Google News (Opens in new window)

En Escocia, un tornado fue captado en video en medio de una borrasca de nieve en las islas de Shetland el martes pasado. El tornado parecía girar en sentido contrario a las agujas del reloj, lo que indica que probablemente se trataba de un tornado legítimo y no de un torbellino de nieve común. Aunque no se registraron daños, las advertencias por nieve y hielo se mantuvieron para las islas Shetland y el resto de Escocia continental hasta mañana.

Por: El Heraldo

“Es probable que algunas carreteras y ferrocarriles se vean afectados con tiempos de viaje más largos por carretera, autobús y servicios de tren… Algunas lesiones por resbalones y caídas en superficies heladas son posibles, y probablemente aparezcan algunos parches de hielo en algunas vías no tratadas, aceras y carriles bici”,comunicaron las autoridades.

¿Por qué ocurrió?

Scotland from Space today.

The clarity and detail is stunning. Just look at the snowy Isle of Skye! pic.twitter.com/cl3jGDsqUt

— Scott Duncan (@ScottDuncanWX) March 8, 2023