El emotivo encuentro de Harrison Ford y Ke Huy Quan que revivieron en los Óscar su abrazo de “Indiana Jones”

Posteado en: Actualidad, Entretenimiento

Vaya postal nos dejó la edición número 95 de los Oscar. Al término de la gala, el actor Ke Huy Quan y el veterano Harrison Ford se fundieron en un abrazo tras el anuncio de Everything Everywhere All At Once como ganadora de la estatuilla de mejor película.

Por La Nación

Su abrazo se da 39 años después de que compartieran pantalla en Indiana Jones and the Temple of Doom (1984), cinta en que Quay era un niño que apenas debutaba en el cine.

Los dos se abrazaron frente a un Dolby Theatre abarrotado que cargó de aplausos a Quan y compañía.

Quan, de hecho, fue uno de los primeros participantes de la película en subir al escenario después de la victoria. Cuando vio a Ford, quien fue el encargado de prensentar el galardón, lo señaló con emoción y luego corrió y abrazó a su excoprotagonista y aún amigo. Ford no dudó en abrazarlo de vuelta y felicitarlo.

Fue una noche especial para el intérprete, pues Everything Everywhere All at Once ganó siete premios Oscar, incluido el de mejor película y mejor actor de reparto para Quan.

