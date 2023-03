La India despierta eufórica tras una noche de gloria en los Óscar

Posteado en: Actualidad, Entretenimiento, Internacionales

La India despertó este lunes eufórica tras una noche de gloria en los Óscar, que se saldó con la victoria de dos de sus producciones a mejor canción y mejor corto documental, dos reconocimientos que representan la sexta y la séptima estatuilla de la Academia de Hollywood para este país asiático.

“¡Excepcional! La popularidad de ‘Naatu Naatu’ es global. Es una canción que será recordada en los años venideros. La India está eufórica y orgullosa”, celebró el primer ministro indio, Narendra Modi, en Twitter, en referencia al galardón a mejor canción original cosechado por el tema ‘Naatu Naatu’, de la película RRR.

“Felicidades a Kartiki Gonsalves, Gunnet Monga y a todo el equipo de ‘The Elephant Whisperers’ (Los susurradores de elefantes) por este honor. Su trabajo destaca maravillosamente la importancia del desarrollo sostenible y de vivir en armonía con la naturaleza”, agregó, sobre el premio a mejor corto documental que recayó en esta producción india.

Desde primera hora de la mañana, los principales medios del país emplazaron este hito en lo más alto de sus cabeceras digitales, con varios de ellos coincidiendo en que la “India brilló en los Óscar”, aunque especialmente destacaron el triunfo de ‘Naatu Naatu’, la primera composición de una película india en obtener este premio.

Este tema, que alcanzó gran viralidad en redes no solo en la India sino también en el extranjero por el peculiar baile que le acompañaba, era uno de las favoritos tras llevarse el pasado enero el Globo de Oro en la misma categoría.

Su compositor M.M. Keeravaani y el autor de su letra, Chandrabose, fueron los encargados de salir a recoger el óscar, al que también aspiraban los temas ‘Hold my Hand’, escrito por Lady Gaga para la película ‘Top Gun: Maverick’; ‘Lift Me Up’ de Rihanna para ‘Black Panther: Wakanda Forever’, ‘This Is A Life’ de ‘Everywhere All at Once’; o ‘Applause’, del filme ‘Tell It Like A Woman’.

Pero antes de lograr el triunfo en esta categoría, la India ya había recibido la noticia de la victoria de ‘The Elephant Whisperers’, a mejor corto documental.

Dirigida por Kartiki Gonsalves y producida por Guneet Monga, esta producción que fue estrenada el pasado diciembre en Netflix narra la historia de una cría de elefante huérfana al cuidado de una pareja indígena, y muestra el fuerte vínculo que se establece entre ellos así como la belleza natural de su entorno.

Esta cosecha en la 95 edición de los Óscar, celebrada durante la madrugada de la India en el habitual Teatro Dolby de los Ángeles, supone la gala más exitosa para el país asiático desde la organizada en 2009, cuando la película británica pero ambientada en la India, ‘Slumdog Millonaire’, se alzó con 8 estatuillas, de las cuales 3 recayeron sobre representantes indios.

Esas tres victorias, sumadas a las dos de hoy, se añaden a la primera estatuilla lograda por la India en 1983, en manos de Bhanu Athaiya por el mejor diseño de vestuario en la película ‘Gandhi’, y al óscar honorífico que se concedió al mítico director indio, Satyajit Ray, poco antes de morir en 1992, para elevar a siete el número de galardones de la Academia que han recaído en este país del sur de Asia.

