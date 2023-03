Niña de tres años mató a su hermana de cuatro por un disparo en su casa de Texas

Una niña de 3 años encontró un arma cargada en su casa de Texas este domingo y disparó accidentalmente a su hermana, matando a la niña de 4 años, según informó la Policía.

Por El Mundo

El alguacil del condado de Harris, Ed González, dijo que las niñas estaban en la habitación de un apartamento en Bammel North Houston Road en Houston, donde vivían con sus padres. Cinco adultos, que eran todos miembros de la familia o amigos de la familia, estaban en la vivienda aunque ninguno supervisaba a las pequeñas, dijo González.

“La niña de 3 años obtuvo acceso a una pistola semiautomática cargada. Los miembros de la familia escucharon un solo disparo. Corrieron a la habitación y encontraron a la pequeña de 4 años que no respondía”, dijo González.

La niña fue declarada muerta en el lugar del suceso después de que la Policía respondiera a una llamada de la familia al 911, dijo González. “Simplemente parece otra historia trágica de, nuevamente, un niño que obtiene acceso a un arma de fuego y lastima a otra persona. Y esta vez hubo un disparo fatal”, dijo González.

Sheriff Ed Gonzalez, briefing media on the accidental shooting death of a four year old girl. A three year old girl found an unsecured firearm, and shot the four year old. Crimes against Children investigators are on scene.#Hou News pic.twitter.com/zXE6gtxK23

— HCSOTexas (@HCSOTexas) March 13, 2023