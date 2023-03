Usuarios de Cantv en Apure denuncian negligencia y corrupción en reparación de averías de líneas telefónicas

Usuarios de Cantv en Apure denuncian que durante más de un año han solicitado la reactivación de su línea telefónica en el barrio José Wilfredo Rodríguez en Apure sin obtener respuesta por parte de la empresa estatal.

Por María Eugenia Díaz

Los agraviados relataron bajo anonimato que el 05 de marzo se cumplió un año de la avería, durante este tiempo aseguran han acudido a la sede de Cantv en varias ocasiones sin obtener respuesta positiva a su solicitud.

“Primero me dijeron que la avería se debía a un cable dañado en la avenida Chimborazo y entre diciembre a enero arreglaron el cable. Después de ahí el gerente no da respuesta, se ríe de uno, me dijo que no tiene como arreglar las averías para allá. Luego dijo que iban a realizar una jornada masiva donde se incluyó comunidad y finalmente, que no tenía personal para solventar esa falla porque ellos solo van al lugar si le dan los 100 dólares que piden, sino no hacen nada”, dijo para La Patilla.

Uno de los ocho agraviados reveló negligencia por parte de la empresa gubernamental a pesar que elevó la denuncia ante la aplicación del gobierno.