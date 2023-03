Extraño retrato de una mujer gótica encontrado en un naufragio de 1857 se vende por una fortuna

El extraño retrato de una joven de aspecto gótico fue encontrado en los restos de un barco que se hundió en 1857.

Por: El Diario NY

La imagen es una fotografía de placa de metal de daguerrotipo del siglo XIX, el primer proceso fotográfico disponible públicamente, y resulta notable por su excelente resolución.

El retrato de la mujer gótica finalmente se vendió por $73,200 dólares en una subasta de artículos recuperados del barco SS Centroamérica, también conocido como “El Barco de Oro”.

El barco transportaba toneladas de tesoros de la fiebre del oro de San Francisco y el área del norte de California cuando se hundió a 7,200 pies de profundidad en el Atlántico.

Mona Lisa of the Deep: Daguerreotype recovered from the wreckage of the S.S. Central America, which went down in a hurricane in 1857 carrying the equivalent of hundreds of millions of dollars of gold. pic.twitter.com/r1eAlsj5uJ

— Whisky Jack (@whiskyjackburns) February 19, 2023