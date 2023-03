Osmel Sousa y la difícil confesión de su niñez en “La Casa de los Famosos” (VIDEO)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Osmel Sousa, también conocido como el ‘Zar de la Belleza’, participó en ‘La Curva de la Vida’, segmento del reality show ‘La Casa de los Famosos’, en el que los participantes hablan de los momentos más trascendentales de su trayectoria.

En el caso del cubano, las diferencias familiares fueron parte de lo más duro que le tocó vivir, según explicó a Héctor Sandarti, conductor del programa de telerrealidad.

“Nací en Cuba, en un pueblo muy pequeño, en el centro del país. Mi infancia no fue tan buena, solo me gustaba jugar con niñas y los juegos de las niñas. Mi mamá varias veces comentaba a amigas, delante de mí, que ella prefería que un hijo se muriera si fuera afeminado”, indicó.

Luego recordó que a los 12 años le hicieron un tratamiento con un médico, quien le inyectó hormonas masculinas. “Yo no sé si fue producto de ese tratamiento, que yo después, a los meses, me dio una especie de convulsión. Hasta que un día un tío me llevó para Venezuela. Yo me metí en el baño un día en la mañana y lloré, lloré, salía con los ojos y mi mamá no me decía nada”.

