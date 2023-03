Ben Affleck descartó la posibilidad de dirigir una película para el universo DC

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Contrario a lo que se había anunciado unos meses atrás, Ben Affleck descartó la posibilidad de dirigir algún proyecto para el nuevo universo DC que estará liderado por James Gunn y Peter Safran (actuales presidentes de DC Studios). En una nueva entrevista, el actor que dio vida a Batman en el Universo Extendido de DC (DCEU) aclaró que no tiene interés en integrarse a la franquicia como director.

“No dirigiría algo para [James] Gunn en DC. Absolutamente no. No tengo nada en contra de James Gunn. Es un buen tipo, seguro que va a hacer un gran trabajo. Simplemente no me gustaría entrar y dirigir en la forma en que lo están haciendo. No estoy interesado en eso”, dijo Affleck en conversación con The Hollywood Reporter.

A mediados de diciembre de 2022, el cineasta detrás de El escuadrón suicida y Peacemaker reveló haberse reunido con la estrella de Hollywood: “Me reuní con Ben ayer precisamente porque él quiere dirigir y nosotros queremos que dirija”, aseguró en ese entonces. “Sólo tenemos que encontrar el proyecto adecuado”. Ahora queda confirmado que este acercamiento no seguirá adelante ni dará frutos en el futuro.

El nuevo universo de DC diseñado por James Gunn

Mediante un anuncio oficial hecho a finales de enero, el cineasta James Gunn reveló las películas y series que darían inicio al nuevo universo de DC (que no estará vinculado con el actual). Una de las producciones más esperadas es Superman: Legacy, la cual estará dirigida por el propio Gunn y aún está en la búsqueda del sucesor de Henry Cavill en el rol del Hombre de Acero.

Otros títulos que se lanzarán en los siguientes años son The Authority, The Brave and the Bold (centrado en la Batifamilia), Supergirl: Woman of Tomorrow, Swamp Thing, Creature Commandos, Waller (con el regreso de Viola Davis), Lanterns, Paradise Lost (protagonizado por las amazonas de Mujer Maravilla) y Booster Gold.

La llegada del director de Guardianes de la Galaxia a las trincheras de DC han marcado en definitiva un cambio radical dentro de Warner Bros.: estrellas como Henry Cavill, Ben Affleck o Gal Gadot no están dentro de sus planes; el universo ideado por Zack Snyder llegará a su fin con The Flash; e introducirá personajes nunca antes vistos en el live-action.

Las películas de Snyder y, en consecuencia, todo el DCEU siempre cargaron con un tono oscuro a nivel narrativo y artístico. Esto hasta la llegada de ¡Shazam! y El escuadrón suicida que reversionó la película original de 2016, pero parece ser que los planes de James Gunn apuntan hacia una serie cinematográfica con una identidad más colorida y vibrante. Por ahora, no hay nada dicho y solo queda esperar a que el primer film llegue a los cines.