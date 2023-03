Pacientes renales “se las cantaron” al presidente de BusMargarita por eliminarles la ruta de transporte

Los pacientes renales salieron de las máquinas de hemodiálisis para expresar su descontento con la decisión del presidente de BusMargarita, José Luis Serrano de eliminarles la ruta social que les brindaba un servicio gratuito tomando en consideración la situación económica y de salud de alrededor de 40 personas en esas condiciones.

Dexcy Guédez // Corresponsalía lapatilla.com

El paciente Jesús Tillero quien se realiza diálisis varias veces a la semana en la Unidad de Hemodiálisis Dr Edgar Moglia, aledaña al hospital Luis Ortega de Porlamar, expresó su indignación por la respuesta recibida hasta ahora por parte de Serrano, quien por cierto quiso desmentir a un grupo de operadores de autobuses de esa empresa gubernamental, quienes fueron los primeros en denunciar la suspensión de la ruta para los pacientes renales.

“Acabo de hablar con él y me dijo que hiciera una carta para el ministro de Transporte o a Reverol. Si no podemos trasladarnos de Juan Griego hasta acá, imagínese ir a Caracas. Dijo que no tienen aceite, cauchos, no les surten gasoil, que el Gobierno no quiere darte el subsidio, para atendernos a nosotros. Prácticamente que no hay ganancia con nosotros los pacientes renales”, subrayó Tillero.

Los afectados por la medida aseguran no con los recursos para pagar la ruta desde sus hogares en los diferentes municipios hasta la unidad de hemodiálisis que está ubicada en Porlamar.

Mencionó que paga desde Juan Griego a Porlamar 62 bolívares diarios más 20 desde su casa al terminal para no ir parado en la unidad.

“Recibo una pensión de 130 bolívares mensuales, sin incluir las pastillas y medicamentos. Tengo que dializarse 3 veces la semana y gasto 82 bolívares cada día. Imposible que me alcance”, lamentó el vocero de los pacientes renales.

En defensa de la Unidad de Hemodiálisis aseguraron que actualmente está funcionando medianamente bien y que el servicio del personal es muy bueno.

Sin embargo lamentó que tengan que comprar algunos medicamentos de altos costos para sus tratamientos.