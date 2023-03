Matanza en Nashville: La reacción del congresista que posó con rifles en FOTO familiar navideña

La tiradora Audrey Hale, de 28 años, que mató este lunes a tres niños y tres adultos en una escuela cristiana de Nashville, pudo comprar y portar sin problemas dos rifles de asalto tipo AR-15 y una pistola. Con ellas perpetró la última matanza en una institución educativa de Estados Unidos en un episodio que ha removido una vez más a gran parte de la sociedad norteamericana. Varios políticos han presentado sus condolencias a las familias de las víctimas, entre ellos el congresista Andy Ogles, un republicano de Tennessee cuyo distrito incluye el barrio en el que se produjo el tiroteo en Nashville. Pero inmediatamente después de su mensaje, decenas de personas le recriminaron en las redes sociales su actitud en el pasado. En pocas palabras, se le acusa de hipócrita y de contribuir al ambiente de exaltación de las armas de fuego en un país donde las muertes por tiroteos se ha convertido desde hace años en una rutina que ningún político consigue frenar.

Por: La Razón

En las Navidades de 2021, Ogles envió una felicitación de Navidad posando en el vestíbulo de su casa con su familia portando diferentes armas. La foto, que permaneció en la página de Facebook del congresista hasta el lunes por la noche, muestra a su esposa y dos de sus tres hijos sonriendo y sosteniendo armas de fuego frente a un árbol de Navidad.

Este lunes, Ogles dijo en un comunicado que se siente “devastado” por lo sucedido: “Como padre de tres hijos, estoy completamente desconsolado por este acto de violencia sin sentido. Estoy siguiendo de cerca la situación y trabajando con los funcionarios locales. Gracias a los valientes socorristas que brindaron apoyo durante esta tragedia”.

The tragedy of the latest mass shooting is listening to Tennessee politicians who refuse to call it a shooting but who engaged in behavior that caused this to be more likely when they glorify guns. Tennessee Rep @AndyOgles, is this you with your family? pic.twitter.com/LJGnUKqJdA

— Fred Guttenberg (@fred_guttenberg) March 27, 2023