VIDEO: Barcaza con 1.400 toneladas de alcohol tóxico se hunde parcialmente en una represa de Kentucky

Una gabarra cargada de 1.400 toneladas de metanol quedó parcialmente sumergida bajo el agua en una represa en el río Ohio en Louisville (Kentucky, EE.UU.), luego de que una decena de barcazas se desconectaran de un remolcador en un accidente de navegación, informa ABC News.

Por RT

Varias de las embarcaciones quedaron bloqueadas contra un dique y otras contra un muelle. La amenaza de fuga del alcohol tóxico ha obligado a las autoridades a desplegar un equipo de expertos en materiales peligrosos. Las esclusas siguen cerradas hasta que se restaure el orden en la navegación.

Ten barges with one carrying over 1,400 tons of methanol, a highly toxic substance, are stranded in a dam near Louisville, Kentucky, and are reportedly sinking.pic.twitter.com/G3PrpfFK12

— Lauren McKenzie (@TheMcKenziest) March 29, 2023