Salvador Pérez es nombrado como capitán de los Reales de Kansas City

Cerca de dos horas ante de que los Reales inauguraran su 55ta temporada en la historia de la franquicia el jueves, en un año enfocado en jóvenes estrellas y nuevos coaches, el equipo se reunió previo al Día Inaugural en el clubhouse.

Por: MLB

Y Kansas City reconoció a uno de sus líderes veteranos con un gran honor.

El venezolano Salvador Pérez portará una “C” en su pecho tras ser nombrado el cuarto capitán en la historia de los Reales – el primero desde el último año de Mike Sweeney como Real en 2007.

Sweeney, ahora cronista de TV para los Reales y también asistente especial de operaciones de beisbol/desarrollo de liderazgo del club, fue el encargado de presentarle el honor a Perez en el clubhouse el jueves como una sorpresa para todo el equipo.

Y Sweeney fue quien propuso la idea de nombrar a Pérez como el capitán al gerente general J.J. Picollo y a los altos mandos de los Reales en la temporada baja.

“Nosotros, por supuesto, pensamos que tiene los méritos”, declaró Picollo. “Dado los años que Salvy ha pasado en la organización, lo que él significa para nuestra organización, quienes portaron la ‘C’ previo a este año son gente bien especial para la organización. Debes tener dotes de líder, debes de ser un recio competidor, un gran compañero. Debes tener un sólido historial. Ser un gran jugador es parte de ello. Salvy tiene todo eso.

Salvador Perez has been named Royals team captain.

Salvy joins George Brett, Frank White, and Mike Sweeney as the only team captains in club history. pic.twitter.com/UI2W53hbwL

— Kansas City Royals (@Royals) March 30, 2023