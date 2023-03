Florinda Meza mostró el ajustado y sensual atuendo con el que enloquecía a “El Chavo”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

A nueve años de su partida, Florinda Meza sigue recordando con mucho cariño a Roberto Gómez Bolaños, el amor de su vida. Cada vez que ordena su casa revive muchos recuerdos con las pertenencias del capocómico y algunas fotos que marcan sus momentos más especiales. En un álbum, la actriz encontró una postal de ella misma vestida con el sensual look que lo enloquecía: se trata de un catsuit ajustadísimo de lycra todo estampado de leopardo.

Por: TN

“Ésta era yo, hace algunos ayeres. Mi Rober siempre me decía que yo era la mujer más hermosa del mundo. Me gustaría saber qué opinaría al verme ahora. Mis amados de la bonita vecindad virtual ¿Qué creen que me diría? Los leo…”, escribió en Twitter junto a la imponente imagen. El posteo recibió varias críticas por la forma en la que comenzó su romance con el popular artista, ya que él se encontraba en pareja con la madre de sus hijos.

“Nunca me pareciste simpática”, “Tu Rober te engañaba, así como hizo con su primera mujer”, “Tenés el ego demasiado arriba”, “Doña Clotilde era mejor que tú”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron. Afortunadamente reinaron los que la elogiaban y opinaron que se hubiera llenado de dinero con OnlyFans.

Ésta era yo, hace algunos ayeres. Mi Rober siempre me decía que yo era la mujer más hermosa del mundo. Me gustaría saber qué opinaría al verme ahora, en mi cumpleaños 74. Mis amados de la bonita vecindad virtual ¿Qué creen que me diría? Los leo… pic.twitter.com/4hkqUNas1L — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) February 8, 2023

