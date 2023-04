Domingo Alberto Rangel: Queremos un gobierno decente

Posteado en: Opinión

Si el 2024 las elecciones son ganadas por el presidente Maduro y aún tiene mucho chance ante el despelote de la oposición… será la segunda vez que el gobierno venezolano habrá evitado un colapso… merced a los cubanos.

Y no se trata de las fábulas que han tejido opinadores piratas que entre tanta bobería, hablan de “elecciones trucadas mediante el cable submarino que une a Venezuela con Cuba”.

Dejemos esas idioteces para consumo de conspiranòicos y otros enfermos mentales porque la explicación es más simple.

Un débil gobierno que sin embargo lleva más de seis décadas de estar enfrentados a la primera potencia del mundo… por muchas razones debe tener los sentidos en estado de alerta… lo que significa que es cierto que la inteligencia cubana está entre las mejores del mundo… mientras la nuestra… acostumbrada a elaborar informes a la medida y petición de todos los factores de poder… no puede ser catalogada cómo excelente.

La primera vez que los cubanos salvaron un gobierno venezolano, recuerdo fue cuando un Hugo Chávez embebido de su popularidad… pensaba tener el revocatorio ganado… cuando aparte de los artificios verbales… poco le había dado a los más pobres que siguen siendo la base del electorado chavista.

En ese entonces fue Fidel Castro quien en La Habana le dijo a Chávez que si no alargaba el revocatorio y si no le entregaba cédulas a los barrios… no tendría votos para ganar.

Como todo es dando y dando Fidel Castro presentó su oferta: y a cambio se fundó la Misión Barrio Adentro que básicamente era traer médicos cubanos para vivir en los barrios y atender pequeños problemas que por desidia no eran atendidos.

Al dotar de cédulas a mucha gente de los barrios que no poseían identificación y acelerar el plan para alfabetizar… junto a los médicos cubanos… garantizaron el revocatorio que uno de los entonces magnates de la televisión venezolana… raudo reconoció como ganado por el comandante Chávez.

El segundo debut de la ayuda cubana acaba de suceder aunque los cerebros de la oposición aún no se han dado cuenta.

Ya no están ni Hugo ni Fidel… pero siguen Nicolás Maduro y Díaz Canel.

La caída de Tarek El Aissami me cuentan que fue consecuencia de un informe de la inteligencia cubana en el cual le entregaron pruebas al Presidente venezolano de los contactos que el entonces Ministro de Petróleo y Presidente de PDVSA… mantenía con el Departamento de Estado de USA.

De ese informe se colegía que los yanquis aceptaban dejar tranquilo a El Aissami… pero no lo consideraron potable como Presidente de una transición… porque de eso se trataba la propuesta del ministro petrolero… sacar del poder a Nicolás Maduro y colocar un bolivariano más adicto a los bolívares… que al Libertador.

Tarek El Aissami cayó en desgracia… pero el Presidente que lo considera “cercano colaborador” –con amigos así- aún no sabe si procesarlo o dejarlo escapar como hizo Hugo Chávez con Carmona Estanga y ahí sí que entra en juego la opinión patriota.

Y cómo todos ven para el cielo… como si la cosa no fuese con los venezolanos… como si no pudiéramos terminar como Libia o Yugoslavia… como si no vinieran más penurias para la población… a riesgo de censuras y otros abusos… opino.

Tarek El Aissami debe ir preso si quieren que el pueblo elector les crea que están frenando la corrupción que es la pata coja del gobierno.

Pero también han de pasar largas temporadas encarcelado todos los compinches de esta trama de corrupción.

Desde el empresaurio opositor que lavando capitales tejía la red de alcaldías fospuquisadas… pasando por las lujosas pre pagos que el sinvergüenza de Hugbel Roa facilitaba en Venezuela a lujuriosos del alto gobierno… y en los riquísimos mini estados del golfo Pérsico… a emires dispuestos a pagar… todos deben pasar décadas tras las rejas.

Es la única manera de que en 2024 se pueda comenzar a pensar en una transición… no a la oposición desde el chavismo… sino a un gobierno decente.