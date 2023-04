SSSS: Las cuatro letras que no querrás ver en tu boleto de avión a Estados Unidos

Click to share on Google News (Opens in new window)

SSSS. Cuatro eses juntas y en mayúscula. A los viajeros poco frecuentes les podrá extrañar ver esas letras, las siglas de Secondary Security Screening Selection (es decir, “selección secundaria de supervisión de seguridad”), en su tarjeta de embarque. Ese código es la forma que tiene la autoridad de seguridad estadounidense (la Transportation Security Administration o TSA, por sus siglas en inglés) de realizar un control más exhaustivo a un pasajero, una medida adicional de seguridad tras los atentados del 11-S. Este control puede ir desde quitarse la ropa hasta someterse a un cacheo corporal completo. Todo ello incluso habiendo cumplido con los requisitos necesarios para viajar a EE UU, como tener la autorización ESTA (Electronic System for Travel Authorization) del Programa de Exención de Visado (VWP).

Por El País

Hay un montón de razones diferentes por las que un viajero puede acabar con un SSSS en su tarjeta. Aunque la TSA insiste en que los que reciben este código son seleccionados al azar, son muchos los que denuncian haber sido sometidos varias veces a ese control.

Comprar billetes solo de ida, pagar en efectivo, visitar o hacer escala en un país considerado “de alto riesgo” por el Departamento de Estado o viajar con frecuencia a destinos inusuales puede llevar a los pasajeros a la lista secreta de la TSA y a sucesivos controles SSSS, cada vez más exhaustivos, según la web Lifehacker. Tener un nombre parecido al de alguna de las personas marcadas por el TSA también puede suponer un ingreso en esta lista negra.

Second international trip in a row where I have the dreaded SSSS on my boarding pass. I feel like they're picking on me. pic.twitter.com/PmNd4YiDGk

— Kelly Vaughn (@kvlly) February 23, 2020