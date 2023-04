Guaidó aseguró que la comunidad internacional reaccionará si Maduro lo mete preso

Posteado en: Destacados, Nacionales

El líder de Voluntad Popular y expresidente encargado, Juan Guaidó aseveró que si Nicolás Maduro cumple con detenerlo, tras años de amenazas y advertencias, la comunidad internacional reaccionará, lo que alejaría al mandatario chavista del levantamiento de sanciones. Pese a que Guaidó reconoce que no tener la coraza del interinato lo pone en mayor riesgo, su plan es avanzar para que la oposición democrática logre vencer al chavismo en 2024.

Por Anaisa Rodríguez | Noticiero Digital

Durante una entrevista exclusiva concedida a Guaidó, el ingeniero industrial de 39 años, calificó como una “amenaza real” el hecho de que pueda ser detenido en cualquier momento por los cuerpos de seguridad del Estado y más ahora, cuando Maduro busca arrasar con todo en medio de la pugna de poder por la última trama de corrupción descubierta en Pdvsa, que hasta el día de hoy ha generado que al menos 51 personas estén detenidas.

“No es miedo, no se trata de miedo sino de una amenaza real que durante años ha ejercido la dictadura de Maduro. Amenaza que ha tocado a mi equipo de trabajo durante años, y a la oposición en general. La decisión está en las manos de Maduro, si avanza en la persecución, si avanza en lo que ha sido sistemático en contra de la oposición», declaró vía Zoom este miércoles. «Evidentemente sin el gobierno interino es una situación distinta, pero sigue siendo una afronta hacia la comunidad internacional, a los venezolanos, a lo que ha representado la lucha democrática y eso también lo sabe Maduro”.

Son precisamente las consecuencias lo que ha frenado a Maduro. «Por eso no ha tomado antes la decisión porque implica costos para ellos. Claro que en medio de su pugna interna, del arrase que están ejerciendo de una supuesta trama de corrupción, y digo supuesta no porque no exista, sino que la dirige el mismo Maduro. Hoy Maduro busca tratar de calmar la crisis interna en la FAN, en el seno del PSUV porque no hay dinero y ellos mismos lo han reconocido, se lo robaron. Están buscando chivos expiatorios y nosotros hemos desafiado una y otra vez a Maduro» y sentenció «Maduro me quiere preso porque lo hemos desafiado porque somos diametrales en contra de la dictadura y sobre todo, porque podemos llegar a articular la alternativa democrática como lo hemos hecho durante años».

¿Qué sería lo peor que podría pasarle a Maduro si lo arresta el día de mañana?

– Maduro quiere que le levanten las sanciones y que lo reconozca la comunidad internacional. Maduro sabe que detener a un dirigente de oposición va en contra de eso. Si Maduro detiene a un dirigente hoy, si me detiene a mi, habrá una reacción de la comunidad internacional, pero también hay que tener claro que detenerme forma parte del ataque contra lo que viene que es La Primaria y la elección presidencial que nos deben.

Por eso he dicho que incluso teniendo un escenario como el de Nicaragua que es muy duro, hay que aprovechar la elección de 2024 porque Maduro electoralmente es derrotable, es débil, no tiene apoyo popular el pueblo lo rechaza y Venezuela necesita una solución a la crisis. Obviamente, nos toca luchar por condiciones porque nuestro voto valga, luchar porque nuestros derechos valgan en Venezuela y eso es parte de lo que estamos luchando todos. No es solo Guaidó.

Usted ha dicho que nunca ha subestimado amenazas. Yo estuve presente cuando lo atacaron junto a su equipo en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía en 2020. ¿Cree que todo este tiempo tuvo suerte? ¿Qué le responde a quienes dicen que todo esto es un show para levantar su popularidad?

– Firmeza es lo que hemos tenido porque lamentablemente a nuestro equipo lo han perseguido, como a mí. Roberto Marrero estuvo casi 600 días secuestrado, Demóstenes Quijada fue torturado, Víctor Silio preso en la Dgcim. Son al menos 24 miembros de mi equipo presos o en el exilio. No podemos perder de vista que enfrentamos un régimen que no le importa lo que pasó con Fernando Albán, la tragedia de su asesinato por parte del Estado, cientos de presos políticos civiles y militares. No debemos subestimar a un régimen que ha demostrado que cierra medios de comunicación, que censura y que descaradamente roba y saquea. Que lo están reconociendo ahora en la temporada número seis de la serie que viene siendo la misma trama de corrupción desde la operación Odebrecht, la trama Ramírez, el «tuerto Andrade», etc. Debemos prepararnos para derrotar a la dictadura y no subestimarla.

Respecto a comentarios de que si es cierto o no esto, basta con ver los últimos 20 años. No hay que caer en ver si es un ataque o no de la dictadura a la oposición una y otra vez, por eso hablo de que no podemos subestimarlos sino prepararnos para contrarrestarla y derrotarla en 2024.

El presidente Gustavo Petro impulsa un foro sobre la crisis venezolana. En principio, usted aclaró que ya había una negociación que es la de México. Ahora se ha dicho que esto es para impulsar precisamente esa negociación. ¿Cree usted que esto resulte? ¿O Maduro seguirá dilatando la reanudación para no hablar de condiciones políticas y electorales?

– Habrá que ver el resultado del producto, ya basta de seguir dilapidando tiempo, de seguir perdiendo el tiempo. Venezuela necesita un acuerdo y es interesante la pregunta porque si siguen atacando a la alternativa democrática, es Maduro el que se pone cuesta arriba el levantamiento de sanciones y lo que hemos denunciado. }

Si el presidente Gustavo Petro quiere ayudar de alguna manera a facilitar una solución en Venezuela es necesario que impulse el acuerdo en México, que hable de la libertad de presos políticos, de la fecha de la presidencial que nos deben. Ese es el mejor servicio que se le puede dar a ese foro encuentro para impulsar una solución política en Venezuela. Petro debe demostrar que está del lado de la democracia y no del lado de Maduro.

¿Sabe usted quiénes irán como invitados de la oposición democrática?

– No tenemos información precisa más allá de la agenda que se quiere convocar por parte de la Cancillería de Colombia. Habrá que esperar la invitación formal y la representación de Venezuela en ese espacio.

Sobre el tema de la primaria, falta un par de meses para que se formalice la postulación de candidatos. ¿Ya tomó la decisión de lanzarse?

– Como siempre te agradezco la pregunta, Anaisa. Más que lanzarme, hemos estado construyendo una alianza, una alternativa que necesita Venezuela, necesitamos reunificar a la oposición porque lo que vencerá a la dictadura es la unión de todos los factores y ya lo hemos hecho ante. Lo primero que vamos a presentar es una alianza, una coalición entendiendo que no vamos a un escenario normal y esta nueva persecución en mi contra lo ratifica, por si se nos ha olvidado a algunos. Los riesgos siempre están allí.

Vamos a presentar una opción al país, una opción que parte de unificar al país para derrotar a Maduro. Parte de volver a contar con el respaldo de la ciudadanía y enfocándonos en que sea una primaria exitosa, una primaria que logre ponernos en la calle, organizar a la mayoría. Por eso hablamos de venezolanos en el exterior y nuevos votantes porque sumando a esos dos grupos tendremos 6.5 millones de venezolanos y estos votos le ganarían no solo a Maduro sino a cualquier otro que presente la dictadura. No es un concurso de egos ni vanidades sino la opción de derrotar a Maduro, no es una pugna interna de la oposición.

Durante las últimas semanas, partidos de izquierda le han dado su apoyo. ¿Qué les dicen?

– Hablar de izquierda o derecha creo que es anacrónico y en Venezuela es una falsedad porque Maduro se dice de izquierda y actúa como una dictadura. Ante la ausencia del Estado creo que debemos unificar a todo el país porque no es un tema ideológico sino de vida o muerte. Desde Fuerza Liberal que no es de izquierda, Bandera Roja y Voluntad Popular, hemos hablado de cómo consolidar desde ya la unión en el país y poder ejercer la opción política.

Más allá de la tan anhelada unidad. ¿Cuáles serían esas cualidades que debe tener el candidato opositor que gane La Primaria?

– Lo primero es tener capacidad de generar equipos, de unificar al país, aquí es más que evidente que ninguno solo puede. El que quede de segundo o de tercero no debe pensar que perdió y hay que incorporarlo al gran equipo. Lo primero que debe tener el liderazgo es la capacidad de generar equipo y de generar alianza contra Maduro.

Lo segundo es firmeza y determinación porque estamos en una situación compleja en la que sabemos que van a perseguir a la dirigencia, si Maduro se ve acorralado, va a hacer lo que hizo en 2018. Y lo tercero es tener solvencia de tener un plan de trabajo para recuperar el país, para lograr el pacto de ciudadanía. Y también tener el apoyo popular, poder reconectar con la confianza de la gente. Eso engloba lo que necesitamos, estamos claros que no es solo el tema de los votos porque estamos en dictadura y por eso, bregamos La Primaria para poder lograr la unificación de los venezolanos.

Por último y no menos importante es poder parar la pugna estéril dentro de la oposición, que tú lo has visto también y poder tener una base fuerte para la coalición ganadora. El candidato ganador es la unidad.

