El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 6 de abril de 2023

Aries

Por mucho que quieras hacer algo, sino te conviene, no insistas. A veces vamos tras un objetivo específico y nos cerramos a otras oportunidades que pueden ser, incluso, mucho mejores. A partir de hoy, amplía tu mente y evalúa mejor tus opciones.

Tauro

No se trata de condicionar el amor, sino de establecer límites saludables para llevar una buena relación. Demarcar de forma realista que nos hace felices y que no, para que cada uno sepa hasta dónde puede llegar y por supuesto, que hacer para mantener respeto y equilibrio hacia el otro.

Géminis

Hoy es un buen día para decir que no. Establecer límites es tu única opción, de lo contrario será más difícil que avances. Puede que al principio te de pena, pero con el tiempo descubrirás que era la única forma de avanzar. Ten una voz y álzala a tu favor y cuando lo hagas ten presente que no necesitas pelear ni discutir, porque el respeto y la consideración te ayudarán a tener mejores resultados.

Cáncer

A veces te quejas sin razón y ese ruido constante en tu cabeza puede ser agotador. En lugar de quejarte, agradece y regala tu mejor sonrisa, y no se trata de usar máscaras, sólo de tener la mejor actitud, de establecer reglas saludables para vivir la vida en paz, porque sin paz no hay felicidad.

Leo

Das un paso adelante y otro para atrás. Y es que pareces no avanzar. Cuando estás a punto de alcanzar una meta, retrocedes y es como volver a empezar. Rompe ese círculo vicioso y sigue adelante, incluso a pesar de ti mismo, porque para atrás ni para tomar impulso.

Virgo

Un amigo se convierte en un valioso aliado que te ayudara a ver ciertas situaciones desde otra perspectiva. Su aporte es valioso y ahora puedes dar un giro positivo a lo que sea que estés enfrentando. No temas pedir un consejo a quien te ama desde el corazón.

Libra

Quieres brillar pero no tienes la paciencia suficiente y por otro lado, tampoco haces tu mejor esfuerzo. Es como si dejarás todo al azar y esperarás que las cosas sucedan por si solas, pero como así no funciona la vida, probablemente te quedarás esperando. Hoy tendrás que poner más de tu parte y establece nuevas rutinas que te permitan distribuir tu tiempo para lograr una meta.

Escorpio

Quieres hacer tantas preguntas, pero no estás seguro ni preparado para conocer las respuestas. También puede que no sea el momento indicado. No presiones, permite que todo suceda cuando tenga que pasar y mientras tanto prepárate para reaccionar de la mejor manera.

Sagitario

El temor a fallar hace que te detengas, pero no te preocupes, que pasados algunos minutos o quizá algunas horas volverás a intentarlo con mayor determinación. No necesitas de nadie, tú sólo puedes con todo lo que se presente.

Capricornio

El ego y la terquedad pueden alejarte de tus objetivos. Es posible que te creen una falsa sensación de triunfo, cuando en realidad no has ganado, sino perdido. Bájale a la intensidad y escucha razones. No se trata de lo que creas que es, sino de lo que realmente es.

Acuario

No te adelantes a los hechos, ni pretendas imponerte. Trabaja en abrirte caminos más allá de los conflictos creados por personas inescrupulosas que busquen aprovecharse de la situación. Puede que por momentos te domine el miedo, pero permitir que te controle solo hará que otros ganen terreno. Comienza a limpiar tu entorno de esas cargas emocionales que no necesitas.

Piscis

Día para retomar proyectos que habías dejado de lado por falta de tiempo. Continuas ocupado, pero no puedes ni debes posponerlos más. Da el primer paso con esa capacidad de decisión, compromiso, organización y disciplina que tanto te caracteriza.