Julio Castellanos: El Dracufest y las prioridades

Posteado en: Opinión

En la comunidad en la cual vivo, en El Oasis, municipio Libertador del estado Carabobo, tuvimos aproximadamente nueve meses sin agua tras la falla de la bomba del pozo que surte al sector. Hidrocentro no cuenta con los recursos financieros para adquirir una bomba sumergible del tipo requerido, así que los mismos vecinos, haciendo el esfuerzo de juntar un medio con un real, logramos reunir los mil dólares para comprar la bomba y que Hidrocentro la pudiese instalar. Somos privilegiados porque si vemos a nuestro alrededor, nos damos cuenta que de los 140 pozos del municipio 95 de ellos permanecen dañados bien sea por falta de transformadores, por fallas de tableros o por daños en las bombas sumergibles. El 70% de Tocuyito y Campo Carabobo continúa sin agua. La respuesta para todos esos vecinos con sed es que no hay presupuesto y que “resuelvan cómo puedan”.

Pero esta Semana Santa, la gobernación de Carabobo organizó y, claramente, financió lo que parece ser su absoluta prioridad: el evento musical denominado “Dracufest”. Llamó mucho la atención la presencia de artistas sumamente cotizados internacionalmente, entre ellos, el reguetonero Anuel, quién según reportan algunos medios especializados en la farándula cobra 500 mil dólares por cada espectáculo, o lo que es lo mismo, cobró por su show el equivalente a 500 bombas sumergibles de las cuales 95 pudieron haber sido instaladas en el municipio Libertador si tuviéramos un poquito de sentido común en la gobernación.

Anuel seguro no conoce algo llamado ONAPRE, ni debe tener ni siquiera alguna idea cercana de cuánto cobra un pensionado en Venezuela, de haberlo sabido quizás le hubiera dado pena cobrar sus estrafalarios honorarios a un país que vive una Crisis Humanitaria Compleja y dónde el salario mínimo no supera los 15 dólares al mes. Pero incluso la ignorancia de Anuel puede perdonarse, a fin de cuentas ese es su trabajo y esa es su tarifa, pero ¿Qué podemos decir de quién contrató y le pagó a Anuel? ¿Acaso el gobernador no sabe cuánto gana un docente adscrito a la Secretaría de Educación? ¿acaso no sabe cuánto cobra un efectivo de la Policía de Carabobo? ¿o no sabe cuánto cobran los enfermeros y médicos adscritos a INSALUD?.

Estoy convencido de la existencia de una brecha importante entre las prioridades del gobierno regional y las del conjunto de los ciudadanos. En Tocuyito, por mencionar un ejemplo cercano, hace falta ampliar la disponibilidad de servicios de consulta pediátrica y de traumatología en los centros de salud, los servicios de inmunización nos informan de escasez crónica de vacunas y no hay servicio público de ambulancia en caso de requerirse traslados de los servicios de atención ambulatoria a la atención hospitalaria. En esos aspectos si que hubiesen sido útiles los 500 mil dólares que se llevó Anuel.

El señor gobernador quizás emita algunos tweets o algunos vídeos de tik tok diciendo que fue todo un éxito el “Dracufest”, que los asistentes estaban contentos, que en el sur de Valencia la gente hasta se tomó fotos con el talentosisimo artista, pero, lamentablemente, ese dinero hará falta para las verdaderas prioridades: el agua, la salud pública, el pago de salarios decentes y muchas otras cosas.

A todas estas, ¿los alcaldes oficialistas no fueron capaces de reclamar, aunque sea tímidamente, que sus municipios carecen de los recursos que a manos llenas se usan para organizar conciertos? Pues no. De tener alcaldes que representen al vecino antes que al PSUV, otro gallo cantaría, pero tal parece que hay un concurso a ver quién es el alcalde más silencioso, ¿cómo será la estatuilla? ¿El mirón de palo de oro?

Julio Castellanos / jcclozada@gmail.com / @rockypolitica