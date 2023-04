Mimí Lazo habló del nuevo documental del papa Francisco: Dios no rechaza a nadie

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

A través del documental Amén. Francisco Responde, el más alto mando de la iglesia católica, el papa Francisco decidió compartir mediante Disney+ que Dios acepta y aceptará a toda persona. Además, de hablar de todos los pensamientos de la nueva generación actual.

Por Revista Ronda

Los puntos principales que tocaron en dicho documental fue el aborto, el sexo, el feminismo, la pederastia y la diversidad sexual que hacen parte fundamental de todos los principales cuestionamientos de los grupos de jóvenes.

“Toda persona es hijo de Dios, toda. Dios no rechaza a nadie, Dios es padre. Yo no tengo derecho a echar nadie de la iglesia, el deber es recibir siempre. La iglesia no puede cerrarle la puerta a nadie”, expresó el papa.

Asimismo, la actriz venezolana Mimí Lazo compartió con toda su fanaticada su punto de vista y habló de las malas experiencias que vivió en su pasado, solo por ser una mujer divorciada.

“La iglesia nos recibe a todos” yo recuerdo que sufría mucho porque no podía comulgar porque era divorciada y vuelta a casar y me gusta el ritual de la comunión, lo que se siente y su significado (Espero que Luis esté ensayando y no lea este post) y como saben quería mucho pero mucho al padre Carmelo Vilda, Jesuita ,que daba clases en el colegio San Ignacio de Loyola donde estudiaba mi @sindylazo”…, dijo Mimi en el texto.

