Ronald Acuña se une al selecto grupo de Cristiano y LeBron al ser imagen oficial de Nike

El talentoso pelotero venezolano, Ronald Acuña Jr., ha logrado un hecho histórico al lograr ingresar al selecto grupo de figuras deportivas que han formado parte de la prestigiosa empresa multinacional estadounidense dedicada al diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de equipamiento deportivo Nike.

lapatilla.com

La compañía que tiene firmado a atletas como Cristiano Ronaldo, LeBron James, entre otros, destacó al criollo como una de las mejores figuras de este deporte actualmente y elogió las maravillas de su juego.

“El béisbol está en su sangre. @ronaldacunajr24 es una de las estrellas jóvenes más brillantes del juego. Son sus raíces venezolanas las que lo han mantenido conectado a tierra y motivado a lo largo del viaje. Ahora, en su primera temporada completamente saludable desde 2021, está aquí para llevar su juego, su gente, su equipo y su deporte a nuevas alturas”, fue el mensaje de Nike acompañado con un gran video del venezolano.

Now, in his first fully healthy season since 2021, he’s here to take his game, his people, his team and his sport to new heights. pic.twitter.com/TCV3O58x4r

— Nike (@Nike) April 12, 2023