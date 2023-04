Cambio de carro en Pdvsa… por Robert Alvarado @robertveraz

Posteado en: Opinión

En Venezuela no hay casos de corrupción. En Venezuela existe un estado de corrupción total… Rafael Simón Jiménez

Estupefacción al ver cómo pasan cosas en Venezuela y este gobierno pareciera estuviera gobernado por una estructura criminal algo que se oye como los pranes algo que no es nuevo en Venezuela, pero comenzó a fortalecerse progresivamente durante los años del chavismo en el poder, ya que fue después del ascenso de Hugo Chávez a la presidencia cuando sus estructuras adquirieron las características que tienen, los luceros pueden ascender a pranes si el pran reinante sale de la cárcel o es asesinado en un “cambio de carro”, como se les llama a los golpes contra un pran.

Cuando un sistema carcelario se olvida, y se permite que existan los pranes (Jefes totalitarios de los penales que controlan los grandes negocios, armas y drogas, o sea Capos). El gobierno se muestra ineficiente en el control de los capos de las cárceles, y según se oye, los han dejado avanzar y controlar absolutamente las cárceles, requiriendo a veces de sus permisos para realizar actividades en los penales. Si un pran no quiere un recluso no es trasladado, si un pran quiere se mata a un recluso, si un pran quiere se usan armas, si un pran quiere un recluso es su esclavo, si un pran quiere se hacen bacanales… En un subsistema social pareciera ser nuestra sociedad venezolana existe en las cárceles en donde el gobierno ha colaborado abiertamente para que estos capos de las cárceles hagan lo que les da la gana en el gran negocio carcelario…

Esa estructura delincuencial se ancló a los poderes públicos por medio de mafias donde doy un ejemplo aquellos que le aplican a los pendejos que no tienen los recursos necesarios para obtener eso lo que llamamos justicia. Es tanto así el poder judicial venezolano, pareciera que todo se mueve en un guiso para hacer cumplir la ecuanimidad judicial. Como lo han denunciado los diferentes actores de este caso en Venezuela, existe una mafia dentro del poder judicial, que se dedican entre otras cosas, a la manipulación de expedientes, ocultamiento de antecedentes penales y cobro de altas comisiones, son varias las evidencias que revelan el modus operandi de la tribu judicial que llaman “La banda Los Enanos”.

No podemos negar que nuestra república invadida es una nación de pranes y de repranes. El Lucero dice: “hambre y socialismo o muerte”, ¡venceremos! ¿Quien, el socialismo y el hambre o la muerte? Este problema interno de los reclusorios del país, son un cáncer, se le escapó de las manos a las autoridades.

Muchos comentan dentro la misma revolución que el Tareck El Aissami, uno de los intocables pesos pesados del chavismo, le dieron un cambio de carro dentro de Pdvsa en medio de las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público (MP) sobre “graves hechos de corrupción” en la estatal petrolera.

Este cambio de carro a lo que muchos conocen se emitió 18 órdenes de captura y se han llevado a cabo 161 allanamientos en todo el país. Con 58 funcionarios detenidos por su presunta vinculación en tramas de corrupción, que involucran a Pdvsa y otras entidades del Estado. De todo esos hechos aberrantes según Transparencia Venezuela. En un material en video compartido en su canal en YouTube, (https://www.youtube.com/watch?v=ymWrbZ7eP7k) Transparencia Venezuela enumeró cronológicamente los hitos que forjaron la corrupción en Pdvsa durante los gobiernos chavistas. Se dicen que son unos 127 casos de presunta corrupción en la estatal petrolera venezolana que se traducen en «irregularidades que comprometen más de $42.000 millones del patrimonio público venezolano». La caída de la producción y el desvío de miles de millones de dólares impidieron que esos recursos fueran invertidos en bienestar social y desarrollo. En ese pase de factura “se logró capturar una parte de las riquezas, mansiones, por aquí, por allá, en el Country Club, mansiones, donde hacían orgías terribles”, expresó el mismo Maduro en una alocución transmitida por señal abierta al referirse “Muñecas del Petróleo” algo no visto en el mundo, pero pasaba en el pranato de El Aissami y con asombro lo que dijo Maduro “Yo no me pongo triste, no tengo tiempo para eso, yo lo que estoy es arrecho con todos estos bandidos, y voy a actuar hasta la profundidad más grande que pueda llevar como presidente contra estos bandidos que han robado un pueblo”… Todo este desfalco es gran parte de la gestión de Tareck y sin olvidar el otro choro de la robolucion Rafael Ramírez quien eternizó con aquella frase Pdvsa es roja rojita…ahora enemigo de Maduro a la cual desconozco sus razones y lo que argumenta no me convence porque él estuvo enchufados con ellos.

Allí hay gobierno dentro de un estado es decir allí manda los pranes de cada torre o cuadras de celdas. Decir esta verdad cuesta pero hay que decir la verdad, verdad que no le gusta que se le diga quién es nuestro gobernante y como venezolano se las digo bajo los principios que me han sido enseñados y por aquellos pensamientos que nos dejó El Libertador Simón Bolívar que dice así: El que manda debe oír aunque sean las más duras verdades y, después de oídas, debe aprovecharse de ellas para corregir los males que produzcan los errores… y otro de más reflexión “No importa cuánto se viva sino cómo se vive, si se vive bien y se muere joven, se puede haber contribuido más que una persona hasta los ochenta años preocupada sólo de sí misma.” Martin L. King

Otro más que se va del Proceso –O SERÁ POSESO–…que abandona la Carpa del Circo Rojo, luego de ser saltimbanqui, domador de fieras, prestidigitador e ilusionista, mago confesó y hasta maestro de ceremonias e incluso cabal y fiel defensor de la barbarie que amordazó la conciencia de la mayoría comunista en el poder por dos décadas de oprobio e ignominia; haciendo ahora alardes de “dignidad y humildad”–dime de qué te ufanas y te diré de qué adoleces–…acto de mea culpa?…no será demasiado pronto para piar pajarito???…saquen sus propias conclusiones, en lo personal siempre he sido de la tesis que cuando el barco empieza a zozobrar, haciendo agua paulatina pero inexorablemente, las ratas más gordas son las primeras en abandonarlo con la excusa de que quieren saber… Todo el mundo lo cuestiona y nadie lo apoya con esa renuncia vía twitter y solo le digo al Tareck una frase de Paulo Coelho “Muchas veces el Bien está disfrazado de Mal, pero continúa siendo el Bien, y forma parte del plan que Dios creó para la humanidad” espero que le sirvan estas palabras al hoy cuestionado.

Los pranes que nos gobiernan (que no son todos del régimen) están a las vistas de sus negocios corruptos en donde quedan al descubierto. No podemos negar que este gobierno está lleno de pranes que muchos sabemos de dónde son sus orígenes y salieron de dos intentonas golpistas la del 04 de febrero y la del 27 de noviembre y fueron presos en las cárceles de Yare y del Cuartel San Carlos, una vez uno de ellos gobernó y estuvo en Miraflores, pero al Tareck quiso usar esa modalidad y le hicieron cambio de carro en Pdvsa… Así son las cosas.

