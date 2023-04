Mafia que incluye venezolanos saca a la gente de sus casas y negocios en Bogotá

Posteado en: Destacados, Internacionales

Desde hace más de un mes, el Distrito, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía de Colombia han venido realizando diferentes operativos en contra de la macrociminalidad en la ciudad. Gracias a ellos, se ha logrado impactar a diferentes estructuras criminales que desataron una ola de homicidios y violencia en la capital. No obstante, parece haberse abierto un nuevo capítulo de inseguridad.

Por Jonathan Toro | EL TIEMPO

EL TIEMPO conoció varias denuncias de ciudadanos que dicen estar siendo hostigados por grupos criminales que operan en barrios de las localidades de Los Mártires, Santa Fe, Kennedy y Barrios Unidos, para que desalojen sus viviendas o, incluso, para cobrarles las llamadas vacunas por el funcionamiento de sus negocios.

“Esto viene pasando desde febrero de 2021. Llegaron unos tipos a mi casa, a un edificio que tengo en el barrio Santa Fe, y me dijeron que tenía que desocuparlo, que era una orden de ‘los Viejos’ o ‘los Boyacos’, y que solo tenía 25 horas para irme de ahí o que habría consecuencias”, contó Pedro Paredes*.

No obstante, la advertencia no amedrentó a Paredes y ahí comenzaron los inconvenientes. “Eso fue un sábado, yo fui a la estación de policía que corresponde a esa zona, pero allá no me ayudaron, solo me dijeron que estarían pendientes por si algo pasaba. Al otro día llegaron cerca de 10 hombres a mi casa, dos de ellos colombianos, y el resto eran venezolanos, me dieron dos horas para irme con todas mis cosas y mi familia. A mi hijo lo secuestraron un rato y lo tuvieron encerrado en su cuarto”.

Como la historia de Pedro, la Personería de Bogotá le confirmó a este diario que hay cinco denuncias más desde el 29 de agosto, todas en la localidad de Los Mártires, en las que grupos armados criminales o delincuencia común los han amenazado de muerte si no abandonan sus predios.

Y es que lo señalado por la Personería concuerda con lo que denunció Pedro Paredes, quien, además, afirmó que son muchos los propietarios de casas que se han tenido que ir ante la toma de territorios que vienen realizando estos grupos delictivos.

“Son muchos los que están amenazados, pero nadie denuncia por miedo. Por ejemplo, nunca supe si a una de mis inquilinas le hicieron algo, porque ella denunció y se dieron cuenta y fue lo peor que ella pudo hacer porque la iban a matar”, aseguró Paredes.

De acuerdo con la información de la Personería, se conoció que el Sistema de Información de Víctimas de Bogotá reportó la atención a 1.276 personas por hechos victimizantes, es decir, desplazamiento intraurbano, entre enero de 2020 y el 30 de junio de 2022.

Esto significa que, en este periodo de tiempo, un total de 896 personas no fueron reconocidas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas como víctimas del desplazamiento por fuera del conflicto armado; es decir que el hecho victimizante fue ocasionado por estructuras criminales o delincuencia común.

