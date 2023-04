Las primeras semanas de Shakira en Miami: reencuentros con amigos y concierto

Click to share on Google News (Opens in new window)

Alejada del asedio de la prensa española y la tormenta mediática generada por su separación con el exfutbolista Gerard Piqué, Shakira comenzó, hace tan solo unas semanas, su nueva vida en Miami, Estados Unidos. Pero no lo hizo sola, sino de la mano de sus amigos, familia y colegas de la industria musical.

Por eltiempo.com

Aunque la mudanza de la artista con sus hijos se dio a inicios de abril, poco o nada había compartido del comienzo de su nueva etapa en territorio estadounidense. Al menos no lo había hecho hasta hace algunas horas, cuando dejó al descubierto algunos reencuentros con personas cercanas.

La primera fotografía que subió fue en compañía de Emilio Stefan, músico, productor y esposo de la cantautora Gloria Stefan. “Reencontrándome con la familia”, fue el corto, pero contundente mensaje que la intérprete de ‘Monotonía’ escribió para acompañar la imagen, en la que se le ve sonriente y abrazando al artista cubano.

Stefan participó activamente en el lanzamiento del quinto álbum de Shakira, ‘Laundry Service’, que trajo consigo éxitos como ‘Suerte’, ‘Te dejo Madrid’ o ‘Te aviso, te anuncio’. De allí que ambos no dudaran en dejar al descubierto su cercanía en redes sociales con conmovedores mensajes.

Como si fuese poco, la artista barranquillera tuvo un encuentro con dos de sus colegas musicales: Prince Royce y Manuel Turizo. Con el primero colaboró en el año 2017 para lanzar ‘Deja vu’; mientras que con el cantante monteriano se le ha relacionado en las últimas semanas, tras la filtración de ‘Copa Vacía’, su próximo sencillo.

“Para mí Shakira es la reina de la música latina (…) Yo no tengo otra artista femenina en mi mente que haya hecho lo que Shakira ha hecho con su carrera”, dijo recientemente Turizo en diálogo con ‘Molusco TV’, respecto a la relación que sostiene con la colombiana.

Durante este fin de semana, a la artista barranquillera también se le vio disfrutando, junto con sus hijos, de la presentación ‘Entre Mar y Palmeras’ del cantante Juan Luis Guerra.

“Qué suerte y qué lujo poder escuchar en vivo a Juan Luis Guerra, mi hermano espiritual y uno de los artistas que ha llenado tantos momentos de mi vida”, escribió Shakira, al tiempo que compartió una imagen suya en uno de los palcos del Fort Lauderdale, en Florida, Estados Unidos.

? Shakira greeting Juan Luis Guerra and Lili Estefan last night at the @FLALiveArena in Sunrise, FL!

? Shak saludando a Juan Luis Guerra y a Lili Estefan anoche en Sunrise, FL! pic.twitter.com/5Z1qpbKwzz

— ShakiraMedia (@ShakiraMedia) April 23, 2023