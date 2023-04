Tras tensa calma, los bombardeos y choques vuelven a Sudán entre evacuaciones

Click to share on Google News (Opens in new window)

Los combates y los bombardeos se han reanudado hoy tras una tensa calma que prevaleció unas horas después del fin de la tregua de tres días por el final del mes sagrado de ramadán, mientras continúan las evacuaciones de las misiones diplomáticas y se hace más visible el éxodo de sudaneses.

El Sindicato de Médicos de Sudán dijo en un comunicado que el Ejército sudanés bombardeó sitios en el área de Kalakla en el sur de Jartum, lo que provocó “el derrumbe de casas” con informaciones de “muertos y heridos que aún no se han contabilizado”.

El grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) también acusó en un comunicado al Ejército de llevar un ataque aéreo contra barrios residenciales, incluidos en Kalakla.

Ante esta información, fuentes militares, que pidieron no ser identificadas, dijeron a EFE que el Ejército sudanés está tratando de retirar las Fuerzas de Apoyo Rápido de los barrios residenciales y que estas últimas se están reubicando en diferentes áreas.

Aunque testigos declararon también a EFE que los ataques se han reanudado en otras partes de la capital, el Ejército aseveró en un comunicado que la situación operativa hasta el momento es “estable“.

PROSIGUEN EVACUACIONES

Tras el día de ayer en el que numerosas misiones diplomáticas anunciaron haber evacuado a su personal, mientras que otras repatriaron también a sus compatriotas, como España, algunos países han continuado hoy el proceso de salida del país.

Uno de ellos es Francia que ha evacuado a 388 personas de Sudán en cuatro vuelos que se han sucedido entre este domingo y las primeras horas del lunes, huyendo del conflicto que sufre el país, indicaron los Ministerios de Exteriores y Defensa, que también anunciaron el cierre de su Embajada en Jartum.

A los dos aviones anunciados el domingo, con un centenar de pasajeros cada uno, se sumó otro en la madrugada y un cuarto a primera hora de la mañana del lunes, todos con destino a Yibuti, precisaron ambos departamentos en un comunicado conjunto.

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aseguró hoy que más de 1.000 ciudadanos europeos han podido ser evacuados ya de Sudán en una operación “compleja” pero “exitosa” iniciada durante el fin de semana por varios países de la UE.

Alemania, Sudáfrica, Pakistán, Suiza o China son algunos de los países que han comenzado o continuado hoy la evacuación de sus compatriotas y ciudadanos de otras nacionalidades desde Sudán, tras más de una semana atrapados en el fuego cruzado del conflicto entre las partes enfrentadas.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, apuntó que el actual era un momento “especialmente óptimo” para llevar a cabo la repatriación, dado que se ha aprovechado la tregua de tres días.

Esta pausa fue aceptada por ambos bandos del conflicto, aunque no fue respetada desde las primeras 24 horas, al igual que ha ocurrido con las otras cuatro treguas anteriores desde el pasado día 15.

LA ONU NO ABANDONARÁ SUDÁN

Pero otros responsables internacionales han decidido quedarse en el país, como es el caso del enviado especial de la misión de Naciones Unidas en Sudán, Volker Perthes.

“Un pequeño número de personal contratado internacionalmente, incluido el enviado especial del secretario general, Volker Perthes, permanecerá en Sudán y seguirá trabajando para resolver la crisis actual y volver a las tareas encomendadas por la ONU”, según un comunicado de la misión de la ONU en Sudán.

Perthes dijo que la presencia del personal de la ONU “sobre el terreno se ha ajustado a la luz de la situación de seguridad”, pero quiso asegurar que “no hay ningún plan ni pensamiento de que la ONU abandone Sudán”.

? Update: Sudan remains largely offline in the midst of an internet blackout, with connectivity at 2% of ordinary levels; the military allege that paramilitaries sabotaged the telecom exchange in Khartoum early this morning impacting networks including Sudani pic.twitter.com/vEUWKglwq6

— NetBlocks (@netblocks) April 23, 2023