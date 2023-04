Marco Rubio sobre expulsión de Guaidó: “La administración de Biden necesita responder a este ultraje”

El senador Marco Rubio se expresó duramente sobre la expulsión de Colombia del líder opositor Juan Guaidó hacia Estados Unidos.

“Guaidó, quien es perseguido políticamente por el régimen de Maduro, fue expulsado de Colombia por el gobierno de Petro, y con el apoyo de un alto funcionario de Biden. Esta es una concesión despreciable al régimen de Maduro y una bofetada a los valores democráticos que representa Guaidó”, acusó.

También añadió que Guaidó “se vio obligado a exiliarse por un narcorégimen criminal y vil cuyo único objetivo es enriquecer sus arcas y aferrarse al poder a toda costa, ahora con el apoyo de la prensa colombiana. La administración de Biden necesita responder a este ultraje”.

