Descarrila un tren en EEUU y dos vagones terminan en el río Mississippi (VIDEO)

Un tren descarriló este jueves cerca de la frontera entre Wisconsin y Iowa, en EE.UU., cayendo dos de sus vagones en el río Mississippi, según se aprecia en un vídeo difundido por medios locales.

Por: RT

En la grabación, obtenida desde un vehículo en movimiento, se observan varios vagones, algunos volcados y en el agua, en lo que parece ser la localidad de De Soto. Se cree que eran parte de un tren de mercancías.

Se reporta que el accidente, cuya causa todavía se desconoce, ha dejado dos heridos. El Departamento de Transporte de Wisconsin informó que el tráfico ha sido cortado en una carretera estatal cercana al lugar del siniestro.

La empresa ferroviaria BNSF, la Agencia Federal de Gestión de Emergencias de Wisconsin y el Departamento de Transporte estatal y nacional se están coordinando para dar una respuesta al accidente, informó la oficina de prensa de Derrick Van Orden, representante del tercer distrito del Congreso de Wisconsin.

? #BREAKING: A major train derailment has just occurred in Ferryville, WI.

Train cars have entered the Mississippi River, and some have been spotted floating downstream.

Four people have been injured and multiple emergency agencies are responding.

The contents are unknown. pic.twitter.com/6s0FKJqrL6

— Nick Sortor (@nicksortor) April 27, 2023