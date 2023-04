Juez de EEUU aceptó solicitud para que exejecutivo de Pdvsa testifique contra Rafael Ramírez en España

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un juez de Texas aceptó este jueves la solicitud de unos fiscales para que declare en España el exejecutivo de Pdvsa, Rafael Reiter, por casos de sobornos dentro de la institución petrolera, incluido uno de Rafael Ramírez.

lapatilla.com

De acuerdo a una información compartida en Twitter por el periodista Joshua Goodman de la agencia Associated Press, Reiter testificará contra un banquero europeo acusado de ocultar dólares robados a Pdvsa.

Judge in Texas grants prosecutors' request to depose in Spain ex PDVSA exec Rafael Reiter.

Reiter will testify against a European banker accused of hiding $$$ stolen from Venezuela's oil giant.

But prosecutors claim he also has info about graft by ex oil czar Rafael Ramirez. pic.twitter.com/hO1rhgO4PC

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) April 27, 2023