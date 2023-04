En medio del juicio, Ed Sheeran cantó con su guitarra la canción por la que es acusado de plagio

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

En una abarrotada sala de un tribunal de Nueva York, Ed Sheeran tomó su guitarra el jueves y se lanzó a una melodía que lo tiene atrapado en una disputa de derechos de autor sobre el clásico soul de Marvin Gaye “Let’s Get it On” ante la mirada del único público que importaba: un jurado.

Sheeran llevaba una hora declarando ante el tribunal federal de Manhattan cuando su abogada, Ilene Farkas, lo presionó para que contara cómo llegó a escribir “Thinking Out Loud” hace una década.

Se echó hacia atrás, tomó su guitarra de un estante detrás del estrado y explicó que escribir una canción era algo natural para él. Dijo que utilizaba su propia versión de la fonética para crear canciones tan rápidamente que podía escribir hasta nueve en un día. Incluso el fin de semana pasado, afirmó Sheeran, compuso 10 canciones.

Luego cantó unas pocas palabras de la melodía principal, provocando sonrisas en algunos de los espectadores de la sala del juez Louis L. Stanton.

“I’m singing out loud”, cantó, lo bastante alto como para que se lo oyera pero sin subir los decibelios en el tribunal.

Cuando terminó de cantar esas palabras, también habló un poco, diciendo “y entonces caen las palabras”, mientras intentaba enseñar al jurado su método de crear música. Dijo que había colaborado en la canción con una coguionista, Amy Wadge, que escribió los acordes iniciales.

Aunque ha actuado con algunos de los grandes artistas del mundo y se ha convertido en un habitual de las galas de premios musicales a sus 32 años, afirmó desde el estrado con la silla inclinada hacia el jurado: “No soy el guitarrista con más talento del mundo”.

Y cuando se golpeó la mano contra el micrófono del estrado, dijo un rápido “lo siento”.

Luego se lanzó con la canción que, según los herederos de Ed Townsend, coguionista de Gaye en “Let’s Get It On”, tiene “sorprendentes similitudes” y “más elementos comunes” con el famoso tesoro musical de Gaye de 1973.

“When your legs don’t work like they used to” (Cuando tus piernas ya no funcionan como antes), cantó con seriedad, como si fuera a profundizar en la canción. Luego, tras unos pocos compases, volvió a colocar bruscamente la guitarra en el estante detrás de él mientras su abogado le decía al juez que era un lugar apropiado para levantar la sesión de la semana.

Dos días antes, había sido llamado a declarar por los abogados de los demandantes y se había mostrado inflexible al decir a los miembros del jurado que él y Wadge idearon la canción sin copiar la música de nadie más.

También dijo que un vídeo en el que se veía que había alternado en el escenario entre “Thinking Out Loud” y “Let’s Get It On” no era inusual, y añadió que era “bastante sencillo entrelazar canciones” que están en el mismo tono.

El jueves, su abogado planteó preguntas amistosas, sonsacando a Sheeran cómo empezó a interesarse por la música después de unirse a un coro de la iglesia con su madre cuando tenía 4 años.

Sheeran se mostró autocrítico al contar su historia: “No sé leer música. No tengo formación clásica en nada”.

Dijo que dejó los estudios a los 17 años para poder actuar hasta tres veces por noche, tocando en cualquier sitio que lo aceptara, desde salas de bingo a restaurantes, pasando por “cualquier sitio donde no hubiera nadie”.

En una década, ya actuaba con algunos de los nombres más importantes de la música, desde Taylor Swift a los Rolling Stones, pasando por 50 Cent o Eric Clapton.

No tardó en escribir ocho o nueve canciones al día: “Cuando llega la inspiración, te emocionas y simplemente sale”.

Casi al final de su testimonio, Sheeran fue preguntado por su abogado por qué un experto llamado por los demandantes había intentado mostrar cómo los acordes de “Thinking Out Loud” se parecen a los de “Let’s Get It On”.

“Lo decía porque ayuda a su argumento”, dijo Sheeran.

El juicio se reanuda el lunes.

Con información de AP