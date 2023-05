José Guerra: El Caso Citgo

Posteado en: Opinión

¿Qué es Citgo? Citgo es una empresa petrolera venezolana que opera en Estados Unidos. En 1986 Pdvsa adquirió la mitad de esa empresa y ya en 1990 terminó por comprarla completamente. El plan de quienes diseñaron la política petrolera de ese tiempo era expandir la producción petrolera para lo cual resultaba fundamental asegurar mercados en Estados Unidos, el principal socio y que por su cercanía a Venezuela se garantizaba la compra del crudo para ser refinado y vendido en una red de gasolineras y estaciones de servicios. Citgo cuenta con tres grandes refinerías localizadas en Texas, Luisiana e Illinois que pueden procesar 749.000 barriles de petróleo al día, tiene una red de cuarenta y ocho (48) terminales, más de seis mil estaciones de gasolina y una flota de camiones y centros de distribución para colocar sus productos.

Chávez y Citgo. En 1998, Hugo Chávez en un evento en la Academia Nacional de Ciencias Económicas en plena campaña electoral, dijo que a Citgo había que venderla porque su rentabilidad era ficticia, basada en la compra de crudos a descuento a Pdvsa. Ya como presidente cambió de opinión, se dio cuenta que si era rentable y no la vendió. En 2009 Chávez expropia la empresa Crystallex y ésta empieza a ejercer acciones legales para reclamar el pago de su valor y enfila contra el activo más preciado de Venezuela en el exterior. Citgo.

Maduro y Citgo: En 2017 vencía el bono Pdvsa 2017 y no había caja como pagar a pesar de los miles de millones de dólares que Venezuela recibió entre 1999 y 2016 por exportaciones petroleras. Desesperado, Maduro emite el bono Pdvsa 2020 por US$ 3.000 millones para sustituir al Pdvsa 2017. Ese bono fue colocado en septiembre 2016 en condiciones leoninas: US$ 3.000 millones a 8,5%, poniendo en garantía el 50,1% de las acciones de Citgo y el 49,9% restante otorgado a Rosneft a cambio de un préstamo por US$ 1.500 millones. Me tocó alertar a la comisión del Psuv en la Asamblea Nacional acerca de la inconveniencia de ese bono. Esa alerta hecha a Héctor Rodríguez, Hugbel Roa y Asdrúbal Chávez no surtió efecto, se emitió el bono y en noviembre de 2017 de forma atropellada Maduro anunció el cese de los pagos de la deuda externa. Así, los acreedores se dispusieron a demandar el pago a Pdvsa.

¿Dónde estamos hoy? Ante el peligro del embargo debido a la deuda acumulada, Citgo fue protegida de los acreedores por el gobierno de Estados Unidos hasta la sentencia de la Corte de Delawere del 27 de marzo de 2023 quien validó la figura del Alter Ego y falló a favor de los acreedores a lo que se sumó la licencia 42 de la OFAC del primero de mayo de 2023 mediante la cual no se bloqueará la venta de las acciones de Citgo. Pdvsa Ad Hoc y Citgo están haciendo todo lo posible para salvar la empresa para los venezolanos. De hecho ante una solicitud, el Tercer Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos suspendió los nuevos embargos dictados contra Citgo por el juez Stark, lo que abre la posibilidad de salvar la empresa. Ello será posible con un acuerdo nacional de defensa de Citgo que permita un arreglo con los acreedores.