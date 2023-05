“Me amarraron, torturaron y me iban a picar”: escalofriante testimonio de un secuestrado del “Tren de Aragua”

Posteado en: Actualidad, Internacionales

“Pensé que iba a morir, ellos me amarraron, me torturaron, me golpearon y me dijeron que si no pagaba el dinero me iban a picar”, el relato es de Andrés*, un humilde transportador que había hecho una ‘vaca’ (colecta) con un primo para comprarse un camioncito para dejar de trabajarles a terceros y montar un pequeño emprendimiento.

Por: Semana

Andrés y un primo lograron reunir cerca de 90 millones de pesos para adquirir un camión turbo y por eso se pusieron a mirar en internet vehículos en venta, llegando a un aviso en el que se ofrecía un carro como el que ellos estaban buscando a un precio al que podían acceder.

El futuro comprador se encontraba en Duitama, Boyacá, y el vehículo en Cúcuta, Norte de Santander. Andrés le contó a SEMANA que el trato con el supuesto propietario del vehículo era cordial, amable, lo que les generó confianza. Luego de varios días de conversación, Andrés optó por hacer el viaje a Cúcuta para ver el camión y, si era de su agrado, sellar el negocio.

Lo que no sabía este ingenuo transportador era que iba a vivir la peor pesadilla de su vida. “Me enviaron fotos y videos del carrito y se veía bien, era muy asequible, el negocio se veía como bueno”, dijo.

Agregó que, como todo negocio, cuando se está iniciando el vendedor era muy amable. “Me dijeron que podía llevar el carro a la Policía, que le podía hacer el peritaje que yo quisiera, hasta que me convencieron de ir a verlo a Cúcuta”, manifestó.

Explicó que, aprovechando que él tenía un viaje a Bucaramanga, decidió de allí irse hasta Cúcuta a ver el camión con el que esperaba empezar una nueva vida. “Entrando al terminal (Cúcuta) comenzaron a realizarme más seguidas las llamadas para preguntarme por dónde iba, si ya había llegado, y con el hombre que yo estaba hablando me dijo que se iba a ocupar, que me iba a contactar su hija y que ella me iba a recoger en el terminal porque él iba a recoger el carro para mostrármelo”, le relató la víctima a SEMANA.

