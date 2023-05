Temida banda criminal tiene acorraladas a trabajadoras sexuales en Kennedy, Bogotá

Posteado en: Actualidad, Internacionales, Sucesos

Parece que el sector de la transversal 38, en Patio Bonito, se ha convertido en el foco de la criminalidad en Kennedy; una de las localidades más azotadas por la expansión de grupos multicrimen como el ‘Tren de Aragua’, ‘Satanás’, ‘los Maracuchos’ y los casi extintos ‘Camilos’, que han cooptado ese territorio para establecer la base del negocio de la droga y el crimen en la ciudad.

Por eltiempo.com

Pese a que el fenómeno se ha expandido de forma uniforme por toda la localidad y han sido varios los grupos de poblaciones que alertan sobre la ola de inseguridad que estarían desatando las organizaciones criminales de origen extranjero, lo cierto es que las mujeres que se dedican al trabajo sexual han visto más amenazada su supervivencia, pues aseguran que presuntos hombres del ‘Tren de Aragua’, al mando de alias el Negro, como lo reveló Citytv, les estarían cobrando una cuota de 50.000 pesos todos los sábados para poder trabajar en la calles y los bares del sector.

“Nos dicen que si no pagamos la plata que nos piden nos van a dar un tiro aquí mismo donde estamos. Entonces, ¿quién trabaja así? Todas nosotras nos vamos a ir porque ya estamos amenazadas de muerte”, contó una de las mujeres afectadas.

No obstante, también señaló la mujer que en ocasiones la cuota mensual que deben pagar a los criminales es de 200.000 pesos y que “a veces es muy difícil de conseguir”, por lo que han optado por cambiar de lugar de trabajo.

Sin embargo, señalan que algunos bares de la zona ya están controlados totalmente por esta banda criminal y los dueños de esos establecimientos estarían trabajando con el ‘Tren’ para extorsionar y hostigar a las mujeres que allí laboran.

“Yo no pude completar la cuota la semana pasada. No tenía nada que hacer. Me encerraron y me golpearon y luego, así, tuve que salir a trabajar porque si no lo hacía igual no iba a conseguir la plata y tendría más deuda acumulada. Luego termino muerta y entonces qué. Hay que seguir trabajando”, añadió la mujer, a la que se le protege su identidad por seguridad.

Frente a este tema, EL TIEMPO habló con la subcomandante del CAI Caldas, Cleidis Castro, quien explicó que en la zona los mayores problemas son la drogadicción y la explotación sexual y, en especial, las casas de prostitución. Dice Castro que se ha venido haciendo un trabajo muy grande para lograr que las mujeres denuncien si están expuestas a amenazas para poder protegerlas.

“Nosotros trabajamos con la denuncia de la comunidad, ellos son indispensables, pero muchos estaban muy asustados por el tema del ‘Tren de Aragua’ y ‘Satanás’. Nosotros trabajamos con ellas para protegerlas y dignificarlas y hacer entender que también son buenas personas que por diferentes circunstancias llegaron aquí”, anotó.

Sin embargo, dicen las trabajadoras sexuales que la denuncia no ha servido de mucho porque, igual, las siguen amenazando y golpeando por no poder pagar las famosas vacunas. La Policía señaló que entre enero y marzo se capturaron en promedio dos delincuentes al día que pertenecen o dicen hacer parte de la banda criminal que estarían instrumentalizando a las trabajadoras sexuales.

El otro lado de la moneda

Pero el tema de las trabajadoras sexuales de la zona es solo la punta del iceberg. Un investigador de las autoridades le contó a este diario que la vida nocturna que se mueve en las poco más de 10 cuadras que componen el sector de la 38 y la Virgen se ha vuelto el caldo de cultivo para una red criminal que parece robustecerse con cada golpe que las autoridades propinan.

Bajo ese panorama, señalan que el ‘Tren de Aragua’ ha podido diversificar las líneas criminales de su operación, donde por un lado extorsionan a las trabajadoras sexuales con amenazas y maltrato, y, además, estarían obligando a los dueños de comercios a distribuir licores adulterados y estupefacientes que deben ser comprados a vendedores pertenecientes a la misma organización.

“El negocio es redondo; ellos extorsionan a las mujeres de la zona, pero también a algunos de sus empleadores los obligan a pagar por trago y drogas que ellos mismos les venden y si no lo hacen les señalan que los van a dejar picados dentro de una bolsa. El panorama es delicado, porque aunque hay la posibilidad de que sean impostores, también es cierto que aquí sí está el ‘Tren de Aragua’ “, señaló el investigador.

Pese a que el panorama es tenso en Kennedy, hay que recordar que, como lo contó EL TIEMPO, los tentáculos del ‘Tren de Aragua’ también se extendieron hasta la zona de tolerancia de la localidad de Santa Fe, donde se dio una situación similar.

Allí se libró una batalla a muerte entre este grupo criminal y otros, como ‘los Paisas’ y ‘los Boyacos’ desde 2020, por el control territorial del negocio de la prostitución y que dejo varios de los famosos cuerpos empacados en bolsas negras y abandonados en la ciudad en lo corrido de 2022.



En ese sector de la ciudad el ‘Tren de Aragua’ logró conquistar el negocio de las drogas y también instaló la modalidad de extorsión entre las trabajadoras sexuales como una forma de financiar sus actividades delictivas.