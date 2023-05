Bloquea tus chats más privados con “Chat Lock”, la nueva función de WhatsApp que llegó para quedarse

Click to share on Google News (Opens in new window)

WhatsApp ahora cuenta con una nueva función de privacidad. Se trata del “Chat Lock”, que permitirá a los usuarios mantener sus conversaciones más privadas y personales bajo llave con una contraseña.

Por Diario Correo Perú

A través de esta nueva función, el usuario podrá bloquear sus chats, los cuales se trasladarán de la bandeja de entrada principal a una carpeta aparte a la que solo se podrá acceder con contraseña o huella.

Asimismo, las notificaciones de los chats bloqueados estarán protegidos. Estos seguirán apareciendo normalmente, pero el contenido de los mensajes no tendrá vista previa.

? privacy feature just dropped ?

With Chat Lock, now you can keep your most private and personal conversations under lock and key with a password. pic.twitter.com/NsM5NOka9A

— WhatsApp (@WhatsApp) May 15, 2023