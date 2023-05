El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 18 de mayo de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Hoy no es un buen día para sostener conversaciones importantes y mucho menos para tomar decisiones trascendentales. Deja que las cosas fluyan y ya más adelante, cuando estés listo, se presentará el momento correcto para actuar.

Tauro

Si has trabajado en sus sentimientos y emociones y aún así sientes que no puedes resolver ciertos asuntos solo, no te limites, busca ayuda de un especialista. Te dará herramientas que necesitas para sentirte mejor y dar un paso adelante. Eso si, ten presente que una vez que tengas una guía de que hacer, el resto dependerá de ti.

Géminis

Necesitas manejar con inteligencia lo que dices y como lo dices. Hoy las palabras se convierten en el motor que impulsará a otros a seguir una meta en común. El motivador nato que vive en tu interior tendrá la oportunidad de contagiar a otros de su pasión por lo que hace. Hoy utiliza tus cualidades en beneficio del grupo laboral.

Cáncer

No puedes escudarte en el “yo soy así”, porque si eres consciente de que actúas mal y de que lastimas a quienes amas, tú eres el problema. Cada uno es como es, muy cierto, pero siempre podemos cambiar, ser mejores personas para nosotros mismos y para los demás.

Leo

Si sientes que tu vida no es vida, es hora de hacer un cambio. De soltar, cortar, tomar distancia, cerrar ciclos y sanar. Asume tu responsabilidad sin culpas ni autocastigos, analiza quien te conviene y quien no, ¿que es difícil y que tendrías que hacer muchos cambios? Hazlos a tu ritmo, al final nadie te persigue. Ve paso a paso, crea plan en base a lo debes y quieres hacer y sigue adelante.

Virgo

Hoy todo mejorara, por supuesto, siempre y cuando creas en ti y tomes decisiones acertadas, porque la vida se basa en eso, en decisiones. Si no lo haces se irá el año y cuando termine estarás exactamente igual. Actívate, trabaja, produce y cuando estés adonde quieres estar, ve por más, como un incansable que aunque agradece lo que tiene sabe que puede llegar más allá.

Libra

Sonreír te sienta bien y disfrutar la vida te sienta mejor. Hay un dicho muy usado y un tanto antiguo que reza: “a mal tiempo buena cara” y no podría ser más cierto. Aún cuando vivas momentos difíciles siempre habrá una luz al final del camino y mientras llegamos allí trabaja en tener la mejor actitud.

Escorpio

La vida es hermosa, y aunque a veces algunas cosas se salen de tu control, si actúas desde la serenidad y mantienes la idea de que la vida es bella y que vale la pena vivirla, podrás enfrentar lo que sea y crear las circunstancias para que todo esté adonde debe estar. Nadie dice que será perfecto, pero si que puede ser mucho mejor.

Sagitario

No vivas tu vida en piloto automático. Puedes tener lo que te propongas, sólo necesites tener ganas de ir por ello. Al principio encontrarás mil excusas, que si no puedo, que si no tengo tiempo o que es mucho esfuerzo, pero sino te sacudes esos no, ¿quien lo hará por ti? Vive con emoción y hazlo ya.

Capricornio

Hoy tu día se basará en la comunicación. O estás o no estás, pero medio estar no funciona. O hablas claro o todo se vuelve un caos. Necesitas ser claro y decir las cosas por su nombre, dejar claro que es lo que quieres y como lo quieres. Si se trata de amor es hora de exponer tus sentimientos y llegar a acuerdos, o de lo contrario, dar un cierre a una situación o relación.

Acuario

Te das de cara con una realidad que sabes que existe, pero que no has querido ver. La vida te dice: ya no más y ahora debes asumirlo y no volver atrás. A veces insistes porque es lo cómodo, porque crees que no tienes otra opción o por miedo a lo nuevo y desconocido. Sea como sea, si ya no funciona, no puede ser parte de tu vida. Sal ahora antes de que sea más doloroso.

Piscis

Últimamente no has puesto de tu parte ciertas áreas de tu vida, o por lo menos, no has hecho lo suficiente. Te has enfocado más en el trabajo y en el dinero que en tu vida personal. Has dejado todo al azar y ahora las consecuencias pesan.