Enfrenta más de 20 cargos por relaciones sexuales con menores en EEUU… y la volvieron a pillar con dos chamitos

La docente Elizabeth Bailey, que ya se enfrenta a dos decenas de cargos penales por mantener relaciones sexuales con un estudiante, violó presuntamente las condiciones de su libertad provisional por segunda vez en un año.

Los oficiales de la Oficina del Sheriff del Condado de Iredell detuvieron el pasado sábado de nuevo a Elizabeth Bailey, exprofesora del estado de Carolina de Norte, acusada de mantener relaciones sexuales con un alumno tras un accidente de coche, en el que también estaban involucrados dos menores de edad, informa Fox News.

Cuando la Policía llegó al lugar donde sucedió el accidente, Bailey, de 37 años, estaba en el asiento del pasajero delantero bajo los efectos del alcohol, mientras dos menores que presuntamente estaban en el auto con ella, incluso uno de ellos conduciendo, habían conseguido huir.

