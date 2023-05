Facebook reveló a varios usuarios quiénes “chismearon” en sus perfiles: ¿cómo saber si te descubrieron?

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

¿Ha explorado, espiado o husmeado en el perfil de Facebook de una persona? Si su respuesta es no, hay cientos de personas que sí lo han hecho y, gracias a una falla técnica de la red social, han quedado en evidencia.

Por El Tiempo

El error que prendió las alarmas entre los internautas hizo que la plataforma enviara automáticamente solicitudes de amistad a los perfiles que los usuarios habían visitado con anterioridad. De esta manera, quedaron al descubierto los ‘fisgones’ de redes sociales.

Un portavoz de Meta a le aseguró a ‘The Daily Beast’ que la falla había estado relacionada con la actualización de una aplicación. Después de señalar que el problema ya estaba solucionado, se disculpó con todos los usuarios a los que el error pudo haber traído problemas.

“Reparamos un error relacionado con una actualización reciente de la aplicación que provocó que algunas solicitudes de amistad de Facebook se enviaran por error. Hemos evitado que esto suceda y nos disculpamos por cualquier inconveniente que esto pueda haber causado”, afirmó el trabajador del conglomerado estadounidense.

En redes sociales, los usuarios no pasaron por alto la falla técnica de Facebook y, sin pensarlo dos veces, grabaron videos para compartir con el resto de internautas lo que estaba ocurriendo. Algunos catalogaron el error como una violación masiva de la privacidad y algunos más anticiparon el fin de los ‘stalkers’.

Uno de los usuarios, por ejemplo, entró al perfil de otra persona en la red social y, automáticamente después, el sistema envió una solicitud de amistad sin que él hubiese presionado el botón. El segundo intento que llevó a cabo terminó con el mismo resultado: una petición involuntaria.

Fb is legit adding randoms if you click on their profile.

Got a screen record here.@facebook wtf?!#Facebook #glitch #facebookadd pic.twitter.com/S7lxPhQU6F

— Bavid Mcjavid (@bavidmcjavid) May 12, 2023