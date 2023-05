Ronald Acuña, encaminado a emular marca histórica de Babe Ruth

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Ronald Acuña Jr. cuenta actualmente con unos registros ofensivos brillantes en la temporada 2023 de Grandes Ligas, siendo de los principales líderes en diversos departamentos. El venezolano si continúa así, podría cerrar el año emulando una marca del legendario Babe Ruth, así lo reseñó MERIDIANO WEB.

El jardinero oriundo de La Guaira no baja el ritmo con los Bravos de Atlanta y claramente estará en la conversación por el MVP de esta campaña en la Liga Nacional, por lo que no es descabellado pensar que pueda emular un registro que conquistó par de veces “El Bambino”.

Acuña Jr. pudiese terminar esta temporada 2023 con 200 hits, 40 dobles, 40 jonrones, 100 carreras remolcadas y 150 anotadas; en caso de lograrlo, sería solo el tercer hombre en la historia de la MLB en hacerlo, uniéndose a Babe Ruth (1921 y 1923) u Chuck Klein (1930).

Esto no ha sucedido en más de 90 años en las Grandes Ligas y que “El De La Sabana” lo pueda lograr sería algo verdaderamente mítico.

Ruth es considerado uno de los mejores peloteros de toda la historia y por eso es significativo que el venezolano de los Bravos pueda emular una de sus tantas marcas en el mejor beisbol del mundo.

Ronald Acuña en 43 juegos, cuenta con 58 imparables en 168 turnos, 12 dobles, 11 cuadrangulares, 27 carreras producidas, 40 anotadas, 18 robos de base y un brillante promedio de .345.

Putting stolen bases completely aside, if #Braves Ronald Acuña Jr. can finish this season with 200 H, 40 2B, 40 HR, 100 RBI, and 150 R, he would be just the third man in MLB history to do that.

It hasn't happened in over 90 years. You might recognize the guy who did it twice… https://t.co/wR5PXvQYXi pic.twitter.com/Qq7OB3OAmJ

— Grant McAuley (@grantmcauley) May 18, 2023