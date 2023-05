El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 20 de mayo de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Sin darte cuenta, ni intentarlo demasiado se presentan opciones que no habías contemplado. Algunas buenas y otras, no tanto. La diferencia entre el tú de ahora y el de hace unos días atrás, es que el actual está en posición de escoger la que le convenga, porque ha reflexionado, aprendido, agradecido y soltado. De ahora en adelante, los resultados dependerán de cuán astuto seas para manejar tus decisiones.

Tauro

Los sentimientos pasan a segundo plano hoy. Vives un momento de seguridad emocional y no sientes ansiedad por lo que sucederá. Ya sea que estés solo o que transites por este camino llamado vida de la mano de alguien más, estarás bien. Ten presente que tienes todo lo que necesitas: a ti mismo.

Géminis

Los malos momentos pasan, pero la culpa, el apego, los miedos, el rencor o el resentimiento destruyen. Suelta para que puedas volar alto y llegar adonde quieras estar. Construye con los ojos abiertos, los brazos extendidos y los pies bien puestos sobre la tierra, la vida que quieres llevar.

Cáncer

Si la vida te da limones, haz limonadas. ¿Cuantas veces no has escuchado esa frase? Seguro varias. Y lo que es mejor, puedes hacer ceviche, margaritas y lo que sea. Así tengas mil problemas, puedes manejarlos y sacar provecho. El problema no es el problema, sino lo que haces con el.

Leo

Cuando valoras lo que otros hacen por ti, la relación mejora. Hay más ganas de hacer las cosas y el amor se intensifica. Hoy has algo por esas personas que día a día demuestran cuánto les importas, esos que te dan un lugar en su vida, que te prestan atención, te apoyan y te aceptan tal cual eres. Se empático y retribuye lo que hacen por ti y hazlo desde el corazón.

Virgo

Comienzas a transitar un camino lleno de retos y lo haces convencido de tu meta final. No importa cuantos obstáculos tengas que enfrentar, ya la vida te ha enseñado cómo actuar ante ellos, y lo más importante, cómo resolverlos. No te ahogues en vasos de agua, tómatelos y disfruta cuando lo hagas.

Libra

Te gusta el dinero y eso está bien. No quieres ni necesitas demostrarle nada a nadie, lo que haces lo haces por ti y para ti y mientras te haga feliz, ¿que importa si te critican? Oídos sordos a palabras necias. Hoy tu mayor preocupación, o mejor dicho, ocupación debe ser en torno a producir, encontrar nuevas formas de incrementar tus ingresos.

Escorpio

Las personas más felices no son las que más tienen sino las que menos necesitan. No quiere decir que no tengas metas, que no trabajes en tus ideales y que te conformes con lo que sea. Puedes ir tras el cielo y las estrellas si lo deseas, pero no porque dependas de ello, sino porque quieres crecer. No porque lo necesites para ser feliz, sino porque es parte de la vida que has escogido vivir.

Sagitario

Abre los ojos y date cuenta de que el mundo cambia y que con él tú también debes cambiar y entiende que para lograrlo es vital adaptarse. Basta de luchar contra la corriente, porque tarde o temprano te alcanzará. Fluye con la vida, se parte de ella y permite que ella sea parte de ti.

Capricornio

No te obsesiones por ser feliz, porque la felicidad no es una meta, sino la forma en que caminamos la vida. Es hacer las cosas a tu propio ritmo, porque te gustan y hacen sentir bien. Cada persona tiene su propio concepto de la felicidad, lo que para ti puede ser la gloria, para otro no significa nada y eso se respeta. Si aún no descubriste cómo ser feliz, busca el camino ¿adonde? En tu interior.

Acuario

Hay preguntas que no vale la pena formular. Por un lado, puede que no tengan respuestas y por otro, si las tienen puede que a ti no te funcionen. No cuestiones ni debatas todo lo que sucede. Si vivir en conflicto es cansado o aburrido para ti mismo, imagínate lo que será para quienes te rodean. Hoy necesitas inyectarte un cambio de actitud.

Piscis

Para poder sanar necesitas ir más allá y descubrir el origen del problema que te aqueja. Cuando tienes miedo al dolor hay miedo a sentir y cuando tienes miedo a sentir, bloqueas la posibilidad de establecer una relación sana contigo mismo y con los demás. Descubre el porqué y ve tras la solución, claro de que la vida y quienes te rodean pueden brindarte mil opciones y que las mejores están relacionadas con el corazón.