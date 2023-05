Captó el espeluznante momento en que un oso abría la puerta de su casa en Colorado (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Un residente de Steamboat Springs, Colorado, fue sorprendido por dos cachorros de oso negro en la entrada de su casa. Uno de ellos abrió la puerta con sus propias patas al usar la manija, pero no logró entrar gracias a que el hombre lo ahuyentó a tiempo. Todo quedó captado en video y las imágenes fueron publicadas en redes sociales, en medio de la temporada en la que estos animales salen de la hibernación, por lo que son comunes los encuentros con personas.

Por La Nación

El video, retomado por el portal KLTV, fue captado por alguien que estaba dentro de su casa y escuchó ruidos afuera. Lo que no sabía es que dos pequeños osos intentaban entrar a su vivienda.

Las imágenes muestran que hay uno parado en dos patas, con una extremidad en el picaporte, mientras que el otro ejemplar solo mira. Según deja ver el clip, la persona que graba opta por tocar la ventana varias veces para asustarlos. El animal que se encontraba más cerca de la entrada se aleja, pero su acompañante permanece en su sitio por otros instantes. Antes de seguir su camino, olfatea el resto de la fachada de la propiedad, como si buscara algo para comer.

It is bear season. Secure your doors and windows and lock your vehicles. This is in Steamboat Springs today, from a listener. @COParksWildlife #bears @Easy941 pic.twitter.com/ZNIqzaGPz7

— SteamboatRadio.com (@SteamboatRadio) May 14, 2023