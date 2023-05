Punto Fijo comenzó la semana en oscuridad: Varios sectores registran hasta más de 24 horas sin electricidad

Desde el sábado 20 de mayo, los tres municipios de la Península de Paraguaná en el estado Falcón, al occidente de Venezuela, han registrado innumerables apagones y fallas eléctricas, al punto que este lunes 22 de mayo, hay sectores que superan las 24 horas sin servicio eléctrico.

Por Corresponsalía lapatilla.com

Incontables son las quejas de los paraguaneros en redes sociales ante las fallas eléctricas que tienen “con el Cristo en la boca” a más de uno, debido a que estas fluctuaciones son las que dañan los aparatos y nadie responde por los daños.

Para muchos es “misión imposible” reponer un aire acondicionado o una nevera, que son enseres de primera necesidad en una entidad donde las temperaturas alcanzan los 40 grados centígrados casi todo el año.

Aunque las fallas eléctricas se acentuaron desde el pasado sábado, la madrugada de este lunes el problema se agravó, ya que hubo cinco apagones en menos de cuatro horas y fue hasta las 3:20 am que el servicio fue interrumpido y hasta las 8:00 am, exactamente cinco horas después, no había sido restablecido.

Esta situación se vivió en la mayoría de los sectores, pero hay otros como Las Piedras y Nuevo Pueblo, ambos del municipio Carirubana, que superaban las 24 horas sin energía eléctrica.

Hasta la publicación de esta información no había reporte oficial del gobernador chavista, Víctor Clark, ni de ningún alcalde de la Península de Paraguaná.

Aunque la mayor preocupación de los paraguaneros son los electrodomésticos, la principal ciudad de Paraguaná, Punto Fijo, amaneció apagada. En la mayoría de las estaciones de servicios no están abasteciendo combustible porque carecen de plantas eléctricas, los semáforos no funcionan y el calor está intenso.

En septiembre de 2022, Clark anunció un sabotaje a la planta termoeléctrica Josefa Camejo. Por el hecho hubo dos muertos y varios detenidos, quienes presuntamente se metieron a hurtar material estratégico y dañaron las calderas de la planta.

La península estuvo en régimen de racionamientos por 10 días. Pese a estas circunstancias, la Península de Paraguaná no sale de un apagón y diariamente hay fluctuaciones eléctricas.

La segunda semana de mayo de 2023, el gobierno regional informó a través de una nota de prensa que se había puesto en marcha otra turbina de la planta Josefa Camejo, que mejoraría el servicio eléctrico en Paraguaná, pero la realidad es que ha empeorado.

Esto también afecta el servicio de agua por tuberías, que sin cortes eléctricos los ciclos son de al menos un mes, con los problemas de electricidad, el servicio de agua potable también empeora.

“Es que no pegamos una: vivimos sin agua, el gas volvió a ser un problema y la luz que no deja prosperar. Yo he perdido todos mis corotos, poco a poco se me han ido quemando las cosas y ya no tengo nada. Lo último fue el motor de la nevera, en un bajón quedé sin nada. Lo peor es que nadie nos ayuda, nadie da respuesta y la cosa cada día empeora”, dijo María José Cuauro, habitante de Punto Fijo.