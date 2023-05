Posteado en: Curiosidades, Titulares

Una psicóloga de la Universidad de Harvard dio las claves para una relación feliz y duradera. Cómo afrontar los conflictos y resolver los problemas

En la mayoría de los casos, las parejas no logran tener una relación “feliz para siempre”. Podría decirse que sólo pasa en las películas, pero lo cierto es que muchos de los matrimonios que fracasan no lo hacen por incompatibilidades insalvables.

Por Infobae

Según la psicóloga formada en la Escuela de Medicina de la Universidad Harvard Cortney S. Warren, “cada relación tiene sus momentos difíciles, pero lo que realmente importa es cómo los miembros de una pareja interactúan regularmente”.

Para la especialista en matrimonios, adicciones amorosas y rupturas, y autora de Letting Go of Your Ex (Dejar ir a tu ex), “las parejas más felices no evitan los conflictos, sino que los afrontan hablándose con aprecio y respeto”.

1- Valoro tu esfuerzo

“Es tentador concentrarse demasiado en las cosas que no le gustan de su pareja y señalarlas en cada oportunidad que tenga”, reconoció la especialista. “Pero es importante resaltar lo bueno de sus acciones”, destacó, al tiempo que sostuvo que las parejas felices expresan su gratitud por los esfuerzos del otro. Es una gran manera de hacer que todos se sientan valorados.

Otras frases del mismo estilo pueden ser “aprecio que trabajes tan duro para mantener a nuestra familia”, “estoy agradecido de que lleves a los niños a la escuela porque me ayuda a hacer las cosas por la mañana”.

2- Me gustas

Según Warren, “las parejas más sanas no sólo se aman, también se gustan”. “Amar a alguien es un intenso sentimiento de afecto; gustar se trata de ver al otro por lo que es y reconocer los atributos que nos atraen”, diferenció la especialista, quien sugirió que frases similares pueden ser “me gusta que te apasione tanto mantenerte saludable” o “me gusta lo dedicado que eres a tus pasatiempos”.

3- Ayúdame a entender mejor esto

En la mayoría de los casos, cada persona es el resultado de su crianza, de los valores que le inculcaron -o no- y de las experiencias de vida que tuvo. Y a la hora de compartir la vida con otro, todo ese “bagage” generalmente no coincide con el de la otra persona y bien puede llevar a conflictos.

“Si la pareja reacciona ante una situación de una manera que no se comprende, decirle que quieres conocerla/o mejor es clave para resolver el conflicto y crear un vínculo a un nivel más profundo”, recomendó la experta de Harvard.

“No sé por qué esto te molesta tanto. Por favor, muéstrame tu perspectiva”, o “quiero trabajar juntos en esto, y necesito entenderte mejor para hacerlo” son tres expresiones similares que pueden ser de ayuda.

4- Estoy escuchando

Los desacuerdos son inevitables, pero es importante apoyarse el uno al otro a través de la escucha activa.

Hay que estar dispuesto a suspender el propio deseo de tener razón o de expresar el punto de vista personal, el tiempo suficiente para escuchar y empatizar con la perspectiva de la pareja, propuso Warren.

Y sumó otras frases similares: “Dejaré de hablar ahora y realmente trataré de escuchar tu punto de vista”, o bien “quiero escuchar tu versión de las cosas, incluso si finalmente no estamos de acuerdo”.

