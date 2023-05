The Idol, la película que escandalizó a Cannes

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El debut de The Weeknd como actor despertó todo tipo de comentarios, y se ha generado, cómo no, una grieta. La serie de HBO The Idol, de la que en la noche del lunes 21 se vieron en premiere los dos primeros episodios, trata sobre una estrella pop que quiere resurgir, y es ayudada, o algo así, por el gerente de un club nocturno.

Por Clarín

La primera, Jocelyn, es interpretada por Lily-Rose Depp, hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis. El músico es el segundo, se llama Tedros y jugará sexualmente con Jocelyn, quien viene de un año devastador: pasó el último año recuperándose de la angustia y de la muerte de su madre por cáncer.

Y, tuvo un día difícil: está ensayando su coreografía para un video musical, que no le sale, y una foto de ella con semen en la cara se acaba de volver viral. ¿Más? Una periodista de Vanity Fair llega allí, a su mansión, para entrevistarla y realizar un perfil de la joven estrella, a semanas del lanzamiento de su nuevo álbum.

Dirigida por Sam Levinson -quien suplantó a que la directora Amy Seimetz-, es fácil advertir y reconocer al creador de Euphoria, también de HBO, en cada imagen. Ya no es una estudiante adolescente que se droga, es una estrella del pop a lo Britney Spears -aunque no-, que se masturba con ganas, acepta todo tipo de juego sexual con el recién conocido, quien aspira cocaína y que se muestra -el personaje y The Weeknd- un poco rígido.

Controversia

Levinson no le escapa a la controversia. La asistente y mejor amiga de Jocelyn le dice que mejor no se acerque a Tedros, que siente que tiene vibraciones de “violador”, la respuesta de la joven es que por eso le gusta.

La serie levanta en el segundo episodio, cuando Jocelyn se esfuerza hasta lo indecible tratando de volver a comprometerse con la música, sea con Tedros o en la filmación del video musical, que la deja literalmente destrozada.

Allí es donde The Idol interesa más, por desnudar el detrás de escena de la picadora de carne que puede ser la industria de la música en los Estados Unidos, y cómo Jocelyn quiere superarse a sí misma, ante la mirada poco permisiva de sus productores, que buscan pisar sobre seguro y arriesgar nada.

Políticamente incorrecta, habrá que ver cómo sigue la historia.

El músico, que hace poco anunció que quiere dejar atrás su alias y comenzar a ser llamado por su verdadero nombre, Abel Makkonen Tesfaye, fue obviamente el centro de atención de la premiere. Pero la estrella surcoreana Jennie, integrante del grupo de k-pop Blackpink, que tiene un rol en la serie, le disputó los flashes.

